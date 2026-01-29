ATU: Corredor Rosado desde marzo unirá distritos de Lima y Callao

La Municipalidad Provincial del Callao y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dieron a conocer los detalles del Corredor Rosado, una iniciativa que conectará Lima y el Callao y que forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao (PMU), el cual incluye más de 200 proyectos destinados a modernizar el transporte en la metrópoli.

¿Qué incluye la primera etapa del Corredor Rosado?

En la primera etapa del Corredor Rosado consta la entrada en operación de dos corredores de transporte a finales de marzo de este año, es decir, carriles exclusivos para buses sobre ejes clave que conectan el Callao con Lima: avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña.

Además, se prevé la ejecución de un total de ocho corredores rosados entre el 2026 e inicios del 2027, como parte de las mejoras operacionales orientadas a reducir los tiempos de viaje y elevar la eficiencia del servicio de transporte público.

¿Qué vías se aprovechan con el Corredor Rosado?

La fase final aprovechará las nuevas vías que se ejecutarán en el Callao, entre ellas Los Alisos, Los Dominicos, José Gálvez y Los Arquitectos, en Pachacútec.

Durante el encuentro, el alcalde Pedro Spadaro, destacó que el proyecto es posible gracias a la inversión en infraestructura vial ejecutada por la Municipalidad Provincial del Callao, que ha permitido el mejoramiento de avenidas como Tomás Valle, Alejandro Bertello, Carlos Izaguirre, Prolongación Avenida Perú, entre otras.

“Este nuevo Corredor representará un salto cualitativo para la movilidad urbana en el Primer Puerto, al mejorar la fluidez y garantizar un transporte más ordenado y seguro para los ciudadanos”, expresó.

En tanto, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, subrayó que la implementación de los corredores está orientada a fortalecer la integración del transporte público entre ambas jurisdicciones.