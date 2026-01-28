Así se vive la marcha blanca de desvíos por construcción de vía rápida Javier Prado | FOTOS

La marcha blanca de los desvíos vehiculares por la construcción de la nueva vía rápida Javier Prado se desarrolla según lo programado, en una de las zonas más congestionadas de Lima Este.

Durante la mañana del tercer día de esta fase, El Comercio recorrió la intersección de la avenida Javier Prado con las avenidas Circunvalación El Golf Los Incas y Los Frutales, en el distrito de La Molina, registrando largas filas de vehículos y la presencia de personal de tránsito orientando a conductores.

Plan de desvíos de este a oeste para la construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales – El Golf). (Imagen: MML)

Los desvíos con la marcha blanca, que alcanza al transporte privado, público y de carga, iniciaron el lunes 26 de enero para observar el comportamiento del tránsito, efectuar los ajustes necesarios y minimizar el impacto antes del inicio formal de la obra programada para este jueves 29 de enero.

La construcción de la vía rápida Javier Prado —a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet)— contempla la edificación de un paso a desnivel vehicular en la zona intervenida. Esta estructura contará con un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con dos carriles por sentido para la circulación principal, así como dos carriles adicionales a nivel de superficie.

Plan de desvío vehicular de oeste-este por obras en Javier Prado. (Imagen: MML)

Dicho tramo de la avenida quedará inoperativo por aproximadamente 12 meses, por lo que se han habilitado las rutas alternas. Ante ello, las autoridades recomiendan a los vecinos planificar sus recorridos y respetar las indicaciones del personal de tránsito para reducir inconvenientes durante las horas punta.