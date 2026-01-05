Ya son 32 las fórmulas presidenciales inscritas con miras a las Elecciones Generales 2026. La cifra representa un incremento respecto a las 24 candidaturas admitidas hasta el viernes último.

Desde entonces fueron inscritas el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con Napoleón Becerra, así como el Partido Democrático Federal, encabezado por Armando Massé, y Cooperación Popular, con Yonhy Lescano.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

También figuran el Partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont, e Integridad Democrática, con Wolfgang Grozo, además de Perú Acción, que postula a Francisco Diez Canseco, País para Todos, con Carlos Álvarez, y la Alianza Electoral Venceremos, encabezada por Ronald Atencio.

De acuerdo con la plataforma del JNE, entre las fórmulas ya inscritas también figuran Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza para el Progreso (César Acuña), Perú Libre (Vladimir Cerrón), Somos Perú (George Forsyth), Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera) y el Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama).

Asimismo, completan la lista Podemos Perú (José Luna Gálvez), Libertad Popular (Rafael Belaúnde), Sí Creo (Carlos Espá), Juntos por el Perú (Roberto Sánchez), Ahora Nación (Alfonso López Chau), Unidad Nacional (Roberto Chiabra), Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales), Un Camino Diferente (Rosario Fernández), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos), Perú Moderno (Carlos Jaico), Progresemos (Paul Jaimes), Partido Morado (Mesías Guevara), PRIN (Walter Chirinos) y Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra).

El JNE mantiene en evaluación otros expedientes que aún se encuentran en distintas etapas del proceso electoral.