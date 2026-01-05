El presidente de la República, José Jerí, afirmó este lunes que su Gobierno mantiene un absoluto respeto por la separación e independencia de los poderes del Estado, al considerarlos un pilar fundamental de una democracia saludable. El pronunciamiento se realizó durante su discurso en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.

“ En esta ceremonia, reafirmamos además nuestro absoluto respeto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de una democracia saludable. Entendemos con claridad que la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”, manifestó el jefe de Estado.

En ese contexto, Jerí saludó el trabajo cotidiano de los magistrados del Poder Judicial y subrayó la importancia de una justicia eficiente. “ Deseo saludar hoy la labor que día a día ejercen los magistrados del Poder Judicial en la defensa de la legalidad y del orden democrático. Una justicia oportuna y eficaz es el desafío que se tiene de ahora en adelante, porque justicia que tarda no es justicia. Es necesario, justamente, que esta ampare a todos los peruanos, en especial a los más vulnerables. Además, porque solo así forjaremos la convivencia pacífica y el desarrollo de nuestra sociedad”, señaló.

El mandatario también se refirió a la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, a los que calificó como el principal desafío del país. “En este nuevo Año Judicial tenemos el reto conjunto de enfrentar al enemigo común que tiene nuestro país: la delincuencia y el crimen organizado. N os toca trabajar de la mano todos los poderes, sin titubeos ni demoras, para edificar un país mucho más seguro del que hemos encontrado , donde quienes cometen delitos terminen siempre en las cárceles”, aseguró.

En esa línea, agregó que el Estado actuará con firmeza. “ No hay espacio para vacilaciones. Al amparo de la ley y con el brazo firme de los operativos y la inteligencia policial y militar llevaremos a nuestro país por el camino de la seguridad y la paz social”, indicó.

Jerí convocó además a una articulación entre las instituciones del sistema de justicia y las fuerzas del orden. “Policías, jueces y fiscales, nos corresponde unirnos todos desde nuestros espacios de trabajo, justamente, para que nuestro país adquiera el sinónimo de seguridad , porque seguridad también es inversiones, lo cual nos da la capacidad de poder atender todas las expectativas de diversos sectores de nuestra sociedad”, afirmó.

Finalmente, anunció que el Ejecutivo presentará en los próximos días un nuevo plan de seguridad ciudadana. “ Desde el Gobierno asumimos un firme compromiso con los peruanos y en los próximos días presentaremos el nuevo plan de seguridad ciudadana, que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos. Un documento que implementaremos progresivamente y que esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones. Porque este es un asunto no del Gobierno, es un asunto del Estado”, concluyó.

