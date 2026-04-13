Por Kenyi Peña Andrade

Las personas que participaron como miembros de mesa el pasado 12 de abril, así como aquellas que cumplirán esta función el lunes 13, recibirán la compensación económica correspondiente sin inconvenientes. Con la habilitación del sistema oficial para el registro de pagos, quienes fueron designados para las Elecciones Generales 2026 pueden ahora escoger el método mediante el cual desean recibir el incentivo de 165 soles, evitando trámites presenciales y reduciendo tiempos de espera. Esta plataforma digital también permite verificar con anticipación la información bancaria de cada participante, lo que contribuye a un proceso más ordenado y seguro. Las autoridades han recalcado que la correcta acreditación del pago depende directamente de la exactitud de los datos ingresados por cada usuario en los canales autorizados. Por ello, se recomienda completar el registro con cuidado. Si fuiste seleccionado como miembro de mesa, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el registro de la modalidad de cobro.