Las personas que participaron como miembros de mesa el pasado 12 de abril, así como aquellas que cumplirán esta función el lunes 13, recibirán la compensación económica correspondiente sin inconvenientes. Con la habilitación del sistema oficial para el registro de pagos, quienes fueron designados para las Elecciones Generales 2026 pueden ahora escoger el método mediante el cual desean recibir el incentivo de 165 soles, evitando trámites presenciales y reduciendo tiempos de espera. Esta plataforma digital también permite verificar con anticipación la información bancaria de cada participante, lo que contribuye a un proceso más ordenado y seguro. Las autoridades han recalcado que la correcta acreditación del pago depende directamente de la exactitud de los datos ingresados por cada usuario en los canales autorizados. Por ello, se recomienda completar el registro con cuidado. Si fuiste seleccionado como miembro de mesa, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el registro de la modalidad de cobro.

¿Fuiste miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026? Así podrás cobrar tu bono de 165 soles

Para que el dinero llegue directo a tu bolsillo sin vueltas ni trámites aburridos, solo tienes que seguir estos pasos desde tu celular o computadora:

-Primero, dirígete a la web consultaelectoral.onpe.gob.pe y pon tu número de DNI.

-Busca la opción para el pago de los integrantes de mesa.

-Haz clic donde dice “Registra tu modalidad de pago AQUÍ” y luego dale un toque al cuadro que dice “EMPEZAR”.

-Ingresar los datos correspondientes de tu DNI.

-Elige cómo quieres recibir tu dinero. Puedes pedir que te lo depositen en tu cuenta de ahorros, que te lo manden a tu Yape o Plin, o simplemente ir a cobrarlo a cualquier ventanilla del Banco de la Nación.

-Revisa bien tus datos antes de terminar, porque una vez que elijas, ya no hay marcha atrás.

-Al final, te llegará un correo avisándote que todo salió perfecto.

Cuáles son los beneficios de los miembros de mesa

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Las consecuencias de no participar de la jornada electoral

Ignorar el llamado de la ONPE conlleva sanciones económicas. Aquellos ciudadanos que, habiendo sido elegidos como titulares o suplentes, no se presenten a cumplir su función o se nieguen a integrarse a la mesa cuando sea necesario ante la ausencia de sus compañeros, deberán pagar una multa de 275 soles.

Es importante destacar que esta sanción es independiente de la multa por no acudir a votar; por lo tanto, un integrante que no asista y tampoco emita su voto podría enfrentar un doble castigo económico acumulado.