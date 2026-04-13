Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo determinó que las empresas deben facilitar a su personal el tiempo necesario para participar en la jornada electoral del lunes 13 de abril, bajo la modalidad de horas que luego podrán ser recuperadas. De igual forma, se concederá descanso pagado a las personas que deban reemplazar a los miembros de mesa designados que no se presenten, así como a los titulares que no finalizaron su preparación previa. Tras la decisión de extender la jornada de votación en las Elecciones Generales de este lunes 13 de abril, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dio a conocer un pronunciamiento en el que precisa las disposiciones laborales aplicables, incluyendo facilidades y mecanismos de compensación, con el fin de asegurar que la población pueda participar en el proceso electoral sin inconvenientes. A continuación, en las siguientes líneas, te contaremos muchos más detalles que debes conocer si es que te toca votar o ser miembro de mesa.