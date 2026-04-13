El Ministerio de Trabajo determinó que las empresas deben facilitar a su personal el tiempo necesario para participar en la jornada electoral del lunes 13 de abril, bajo la modalidad de horas que luego podrán ser recuperadas. De igual forma, se concederá descanso pagado a las personas que deban reemplazar a los miembros de mesa designados que no se presenten, así como a los titulares que no finalizaron su preparación previa. Tras la decisión de extender la jornada de votación en las Elecciones Generales de este lunes 13 de abril, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dio a conocer un pronunciamiento en el que precisa las disposiciones laborales aplicables, incluyendo facilidades y mecanismos de compensación, con el fin de asegurar que la población pueda participar en el proceso electoral sin inconvenientes. A continuación, en las siguientes líneas, te contaremos muchos más detalles que debes conocer si es que te toca votar o ser miembro de mesa.

¿Eres miembro de mesa o votas este lunes 13 de abril? Estos son los beneficios a los que puedes acceder

El texto oficial, elaborado a partir de lo dispuesto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y en concordancia con el Decreto Supremo N.° 053-2026-PCM, señala como principal disposición que las empresas deben garantizar condiciones adecuadas para que su personal pueda acudir a votar sin restricciones durante esta fecha electoral.

En relación con el periodo destinado a la votación, la entidad ministerial indicó que las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente, conforme a un arreglo establecido entre la empresa y el trabajador. Si no se logra un acuerdo entre ambas partes, será el empleador quien determine la forma en que se compensará el tiempo utilizado para ejercer el derecho al sufragio.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

Considerando a los ciudadanos que se desplazaron desde distintas regiones del país hacia Lima para participar en el proceso electoral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estableció una disposición especial de carácter excepcional.

Estas personas tendrán derecho a un día de descanso pagado y recuperable el martes 14 de abril, siempre que acrediten la necesidad de utilizar esa jornada para realizar el traslado de regreso a la localidad donde desempeñan su trabajo.

Por último, la autoridad laboral detalló las disposiciones aplicables a quienes cumplen funciones como integrantes de mesa. En ese sentido, se estableció que los ciudadanos que, debido a la inasistencia de los seleccionados originalmente, deban encargarse de la instalación y desarrollo de la mesa de votación, accederán a un día de reposo pagado que podrá ser recuperado, el cual ha sido fijado para el martes 14 de abril.

El documento también precisa que este beneficio se extiende a los ciudadanos que participen como miembros de mesa durante la jornada del lunes 13 de abril y que, pese a haber sido designados oficialmente para dicha función, no hayan culminado la capacitación requerida previamente.

¡ATENCIÓN! ¿Qué debes hacer si perdiste tu DNI a tan solo horas de las Elecciones Generales 2026? Esto dice Reniec

Si pierdes tu DNI, es importante gestionar un duplicado a la brevedad posible para evitar inconvenientes en distintos trámites. Ante esta situación, el Reniec ha decidido ampliar sus horarios de atención con el fin de facilitar el proceso a los ciudadanos.

De esta manera, sus oficinas están operando todos los días, incluyendo fines de semana y feriados, con jornadas extendidas que pueden alcanzar hasta las 12 horas de atención continua. Esto permite que más personas puedan realizar el trámite de forma oportuna y sin mayores complicaciones.

Si realizas el trámite en horas tempranas, es posible que puedas recibir el duplicado el mismo día, dependiendo de la disponibilidad y la carga de solicitudes en la oficina correspondiente.

¿Es posible votar con una denuncia policial?

No. La denuncia policial por pérdida o robo no sustituye al DNI. Es necesario mostrar el documento de identidad para realizar la votación.