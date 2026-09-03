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Resumen

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Conoce todo lo necesario sobre el nuevo aumento en la Remuneración Mínima Vital en el Perú. (Foto: La Primera)
Conoce todo lo necesario sobre el nuevo aumento en la Remuneración Mínima Vital en el Perú. (Foto: La Primera)
Por Maritza Saenz

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) acordó durante su sesión ordinaria con quorum completo, el aumento del sueldo mínimo de S/1.103 a S/1.300. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la fecha en la que se aplicará el incremento.

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