El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) acordó durante su sesión ordinaria con quorum completo, el aumento del sueldo mínimo de S/1.103 a S/1.300. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la fecha en la que se aplicará el incremento.

Según el acta de acuerdos, tanto el sector empresarial como los trabajadores están de acuerdo con el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), aunque “mantienen sus posiciones en disenso respecto a la fecha y forma de la actualización de la misma”.

Por esta razón, el pleno de la CNTPE encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) formular una propuesta para la institucionalización técnica del procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, tomando en cuenta los acuerdos anteriores del CNTPE, para formular un decreto supremo que regule la materia. Así, se otorgará un plazo que será establecido en la próxima sesión del CNTPE para elaborar su informe final que será, posteriormente, presentado ante el Pleno del CNTPE.

“Cada sector (trabajador, empleador y gobierno) acredita en un plazo de dos días hábiles, desde la sesión, en que se defina el plazo, a cuatro comisionados titulares, cuatro alternos y hasta tres asesores técnicos, por sector, (Conforme al acuerdo de la Sesión Ordinaria de la CEPSM, de setiembre de 2024). La CEPSM se instala en un plazo no mayor de cinco días hábiles, desde la señalada sesión”, se lee en el acta.

De la sesión

El aumento de la RMV fue uno de los puntos prioritarios de la sesión, luego que la presidenta Keiko Fujimori anunciara en su mensaje por 28 de julio elevar el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300.

La sesión del CNT comenzó hoy a las 9 a.m. y fue presidida por el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien planteó que esta instancia se declare en sesión permanente, con el objetivo de atender de manera prioritaria los principales desafíos laborales del país.

“Nuestro país está atravesando una serie de circunstancias que nos obligan a actuar en el corto, mediano y largo plazo”, señaló Sheput. En ese sentido, indicó que en el corto plazo se encuentran temas como la remuneración mínima vital y los efectos del fenómeno de El Niño, mientras que en el mediano plazo se deben abordar desafíos relacionados con la competitividad y productividad del mercado laboral.

En esta nueva etapa del Consejo participaron representantes de organizaciones sindicales y gremios empresariales, entre ellos la CGTP, CUT, CTP, CATP, Confiep, SNI, CCL, ADEX, Capeco, Comex Perú, Asbanc, Apemipe, el Conglomerado de Pequeña Empresa en el Perú, SNP y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras instituciones.