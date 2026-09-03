El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expone las prioridades de gasto y fuentes de financiamiento para 2027. Foto. Congreso.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, expone las prioridades de gasto y fuentes de financiamiento para 2027. Foto. Congreso.
Por Redacción EC

Durante la sustentación del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2027 en el Pleno del Congreso, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), sostuvo que tiene proyectado destinar S/ 2.489 millones para las intervenciones vinculadas al fenómeno de El Niño​, una cantidad que, como mencionó durante su alocución, se sumará al fondo recientemente aprobado de S/2.500 millones para este año, que se destinará a hacer frente los eventos que se produzcan en el verano por el fenómeno climático.

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