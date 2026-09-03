Durante la sustentación del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2027 en el Pleno del Congreso, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), sostuvo que tiene proyectado destinar S/ 2.489 millones para las intervenciones vinculadas al fenómeno de El Niño​, una cantidad que, como mencionó durante su alocución, se sumará al fondo recientemente aprobado de S/2.500 millones para este año, que se destinará a hacer frente los eventos que se produzcan en el verano por el fenómeno climático.

Así, como comentó Cuba, el gobierno estaría destinando en total casi S/5.000 millones, lo que representa alrededor de 0,5% del PBI.

El ministro hizo un desglose de la designación que se tiene previsto por cada institución del Estado, así como de gobiernos regionales y locales dentro de la propuesta de presupuesto público para el próximo año.

En el proyecto presentado, el gobierno nacional recibiría S/2.023 millones, a los gobiernos regionales se les asignaría S/246 millones y a los gobiernos locales S/219 millones.

Además, a nivel de instituciones y ministerios del Estado, la Autoridad Nacional de Infraestructura será la organización que recibirá una mayor proporción de presupuesto con S/1.047 millones, seguida del Instituto Nacional de Defensa Civil con S/413 millones.

A nivel de ministerios, la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento recibirá S/273 millones, el ministerio de Transporte y Comunicaciones, otra cartera central para afrontar el FEN, tendría una asignación de S/91 millones, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con S/78 millones, el Servicio Nacional de Metereología e Hidrología contaría con S/59 millones, así como otras carteras, como se detalla en el cuadro de arriba.

Cuba indicó que a pesar de ser un año con fenómeno de El Niño en ciernes, la economía va creciendo 3%. Sin duda, destacó que era una situación distinta al 2023 cuando también hubo fenómeno de El Niño Costero pero la economía no creció.

“A diferencia de ese año viene muy fuerte, el consumo viene muy fuerte, la inversión privada minera y no minera también viene muy fuerte. En promedio, la economía crece, en promedio, más a pesar del FEN, en particular la inversión privada, que es un motor para la economía. El año pasado representó un crecimiento de 10% y este año es de 15%, lo que genera más empleo para las personas”, remarcó.

El ministro dijo que si bien la economía viene creciendo 3%, podría estar creciendo en 4% si es que no hubiera fenómeno de El Niño.

Es por eso que, señaló, han elevado sus proyecciones de crecimiento para este y el próximo año. Hace unos meses se estimaba una expansión de 3,2% pero ahora se ha ajustado a 3,4% para este año y el 2027.

Agregó que se espera que el FEN global que se sentirá entre este y el próximo año será similar al de 1998, un año en el que generó recesión que generó crisis en Rusia, Brasil, el sudeste asiático por cuatro años. “Entre 1998 y 2001 fue un impacto muy fuerte, ahora habrá un fenómeno similar, pero esperamos llegar a nuestra proyección”, dijo.

A nivel regional, resaltó, la economía del Perú sigue destacando como líder regional, con una economía muy potente, “que sigue descollando y superando el 2,3%, que es la media de América Latina”, precisó.

Pese a ello, señaló como desafíos el elevado nivel de incumplimiento tributario en Perú y los problemas de eficiencia en la inversión.