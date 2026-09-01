En medio de aplausos, la primera edición del Premio Legado Perú fue entregada a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en reconocimiento a su trayectoria, labor en la institución e impacto en la economía nacional.

El premio es organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y El Comercio.

Velarde fue nombrado como presidente del BCR en el 2006 y ha sido ratificado en el cargo por cuatro periodos presidenciales (Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y la actual mandataria Keiko Fujimori).

El funcionario cuenta con un postgrado en Economía por la Universidad del Pacífico, siendo primer lugar en su promoción. Además, tiene maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown y estudios avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel.

Ha sido condecorado en distintas ocasiones. Entre sus distinciones destaca el de banquero central de las Américas en el 2020 y banquero central del año a nivel global en el 2015; ambos reconocimientos son otorgados por la revista The Banker del grupo editorial Financial Times.

Distinción

Durante la distinción, Milagros Morgan, rectora de la UPC, recalcó que Velarde ha tenido un impacto significativo en la historia reciente del Perú desde la economía y el servicio público.

Añadió que Velarde en el tiempo al mando del Banco Central ha enfrentado escenarios de complejidad económica, además de contribuir a preservar la estabilidad monetaria y fortalecer la confianza en el BCR.

A su vez, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, indicó que parte del éxito macroeconómico del país en las últimas décadas no se puede entender sin el rol del Banco Central.

Un aspecto que destacó fue la baja inflación en el país, teniendo el nivel más bajo en América Latina y teniendo el periodo de menor inflación en 150 años.

Justamente, Velarde, tras recibir el Premio Legado, recordó que esta baja inflación se debe también a otros factores, como alcanzar consensos después de que el país afrontó problemas de alta inflación. Además, dijo, hoy existe un compromiso del gobierno de no solicitar préstamos al BCR.

A ello se suma el establecimiento de un rango meta de la inflación de un 2%, cifra distinta a la de otros países de América Latina, mencionó.

“Me es difícil entender que la mayor parte de países de América Latina tienen una meta más alta. Todos los países desarrollados tienen una meta de 2%. No veo ningún beneficio en que por ser latinoamericanos tengamos que apuntar a una inflación más alta”, expresó.

Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

En ese sentido, en palabras de Velarde, un país con estabilidad de precios tiene un mayor y más sano crecimiento.

Este se enfrenta a periodos de inestabilidad política. “La inestabilidad ha sido bien costosa”, sentenció Velarde.

Desde el 2006, cuando Velarde tomó el liderazgo del BCR, el Perú cuenta 11 presidentes, más de 20 ministros de Economía y 31 presidentes del Consejo de Ministros.

“El país está acostumbrado a desconfiar de sus propias instituciones“, dijo Arévalo Miró Quesada durante su intervención. Agregó que Velarde ha demostrado que es posible la construcción de instituciones que trasciendan los gobiernos, que es posible contar con políticas públicas de largo plazo, la defensa de la independencia técnica, la apuesta por la meritocracia, entre otros aspectos.

En la premiación, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y del BCR, tomó la palabra para resaltar el liderazgo de Velarde, y destacó que el funcionario marca la agenda con sus comentarios sobrios y claros.

“[Julio] no sale tanto en la prensa como todo lo que se habla de él alrededor. La dosis precisa de exposición puede ser bastante más efectiva en la función de un banquero central. Esto no impide que sea el funcionario más reconocido del país”, apuntó.

Macera también señaló que, fuera del ámbito económico, Velarde es una persona sumamente culta, con la cual se tiene la posibilidad de conversar de distintos temas. “Julio brilla con luz propia”, resaltó.