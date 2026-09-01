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Resumen

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Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. (Foto: César Campos)
Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. (Foto: César Campos)
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Por Christian Silva

En medio de aplausos, la primera edición del Premio Legado Perú fue entregada a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en reconocimiento a su trayectoria, labor en la institución e impacto en la economía nacional.