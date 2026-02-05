Senamhi refuerza su red de más de 1000 estaciones hidrometeorológicas en todo el Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene un fortalecimiento continuo de la vigilancia del tiempo y el clima en todo el Perú a través de la mejora de su red de observación, que actualmente supera mil estaciones hidrometeorológicas en operación.

Cabe señalar que, en lo que va de 2026, la entidad consolidó el funcionamiento de 1.059 estaciones, tanto convencionales como automáticas, ubicadas estratégicamente a nivel nacional, permitiendo disponer de información confiable y oportuna sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Emergencias por lluvias dejan inundaciones y vías bloqueadas en Cusco. (Foto: Andina)

Esta infraestructura hace posible monitorear de forma constante variables clave como las precipitaciones, la temperatura y el viento, importante para la prevención de riesgos y la toma de decisiones en ámbitos como la agricultura, la gestión de los recursos hídricos y la protección de la población frente a eventos climáticos extremos.

En el marco del Plan Multisectorial ante Lluvias y Peligros Asociados, el Senamhi participó en la instalación de 17 estaciones pluviométricas, reforzando el seguimiento de las lluvias en áreas vulnerables. Estas medidas impulsan, además, la modernización progresiva de la red, con la conversión de estaciones convencionales en automáticas, capaces de transmitir información en tiempo real.

Más estaciones en sierra y selva

En esa misma línea, el Senamhi informó que, a través de un convenio con el Programa Nacional del Ministerio de Vivienda, se incorporaron 19 nuevas estaciones hidrometeorológicas en Cusco y Madre de Dios, regiones estratégicas por su variabilidad climática y relevancia ambiental, ampliando de manera significativa la cobertura en el sur y la Amazonía.

Estos avances permiten al Senamhi ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo su red de monitoreo y de proporcionar información clara y oportuna que permita anticipar cambios en el clima, reducir riesgos y salvaguardar a la población, consolidando su labor técnica y científica al servicio del país.