Falso pasajero hiere de bala a cobradora de transporte público en el Callao

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cobradora resulta herida tras atentado armado dentro de una combi en el Callao. (Foto: Instragram/@RogerAderly)
Por Redacción EC

Un atentado armado se registró la noche del viernes 6 de febrero contra la cobradora de una combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao–Pachacútec. La víctima, identificada como Maribel Príncipe Campos (30), resultó gravemente herida tras recibir impactos de bala en los pies y fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla.

