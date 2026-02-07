Falso pasajero hiere de bala a cobradora de transporte público en el Callao

Un atentado armado se registró la noche del viernes 6 de febrero contra la cobradora de una combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao–Pachacútec. La víctima, identificada como Maribel Príncipe Campos (30), resultó gravemente herida tras recibir impactos de bala en los pies y fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla.

Según información preliminar, el ataque ocurrió cuando un sujeto abordó la unidad en el óvalo Cantolao, en la avenida Néstor Gambetta, simulando ser un pasajero. Minutos después, al llegar a las inmediaciones del cementerio de Oquendo, el individuo sacó un arma de fuego y disparó directamente contra la cobradora, generando pánico entre los pasajeros de la combi de placa CTI-662.

La unidad se convirtió en escenario de escenas de terror, mientras los testigos intentaban auxiliar a la mujer herida. Tras el atentado, vecinos y trabajadores de la zona expresaron su preocupación por el incremento de la violencia y exigieron un mayor despliegue policial para frenar la inseguridad que afecta al transporte público.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que ya inició las diligencias correspondientes para identificar y capturar al autor del ataque. No se descarta que el atentado esté vinculado a un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

