Lluvias retornan a la costa: Senamhi prevé precipitaciones entre el 11 y 15 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que la costa peruana volverá a registrar lluvias entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero.

El pronóstico comprende todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna, y responde al incremento de la humedad y al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el mar.

Según explicó el Senamhi, en la costa norte se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad. En tanto, en la costa central y sur, las lluvias serán más débiles, de carácter disperso e intermitente, y se presentarían principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada.

La entidad técnica precisó que, entre estos episodios, se registrarán intervalos de brillo solar, lo que podría generar una sensación de bochorno en diversas zonas costeras.

Ante este escenario, el Senamhi indicó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y recomendó a la población informarse a través de sus canales oficiales.