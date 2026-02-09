Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lluvias retornan a la costa: Senamhi prevé precipitaciones entre el 11 y 15 de febrero. (Foto: Difusión)
Lluvias retornan a la costa: Senamhi prevé precipitaciones entre el 11 y 15 de febrero. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que la costa peruana volverá a registrar lluvias entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lluvias retornan a la costa: Senamhi prevé precipitaciones entre el 11 y 15 de febrero
Perú

Lluvias retornan a la costa: Senamhi prevé precipitaciones entre el 11 y 15 de febrero

Trujillo: un nuevo atentado con explosivos contra local deja al menos 25 viviendas dañadas
La Libertad

Trujillo: un nuevo atentado con explosivos contra local deja al menos 25 viviendas dañadas

León XIV en Perú: las cuatro actividades que ya se preparan en Lambayeque para la visita del papa
Perú

León XIV en Perú: las cuatro actividades que ya se preparan en Lambayeque para la visita del papa

IGP-Temblor en Perú hoy, 9 de febrero: Dónde fue el sismo y de cuántos grados fue
Perú

IGP-Temblor en Perú hoy, 9 de febrero: Dónde fue el sismo y de cuántos grados fue