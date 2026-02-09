Trujillo: un nuevo atentado con explosivos contra local deja al menos 25 viviendas dañadas

Un nuevo atentado con explosivos volvió a sembrar el pánico en Trujillo. Al menos 25 viviendas resultaron afectadas tras la detonación de una carga explosiva ocurrida la madrugada de este lunes 9 de febrero, en la cuadra 12 de la avenida Santa, en el cercado de la ciudad, región La Libertad.

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Richard Asmad Benites, informó que, tras una primera evaluación en la zona, se constató daños principalmente en puertas y ventanas, aunque los inmuebles más perjudicados fueron el local donde se produjo el ataque y las viviendas colindantes.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, arrojaron el artefacto explosivo contra el local de eventos La Hacienda del Lobo y huyeron a gran velocidad. Segundos después, la potente detonación provocó pánico entre los vecinos.

El estruendo fue percibido en varios sectores de la ciudad y trajo a la memoria los atentados ocurridos en 2025 en la avenida Perú y la urbanización Las Quintanas. Despertados por la explosión, numerosos residentes salieron de sus casas y encontraron vidrios destrozados y daños estructurales en sus viviendas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron investigaciones para identificar a los sujetos que lanzaron explosivos. Foto: Andina

Aunque oficialmente no se han reportado personas heridas, un vecino indicó que su nieta fue trasladada de emergencia al Hospital Víctor Lazarte de EsSalud tras resultar afectada por esquirlas producto del estallido.

Policía inicia investigaciones

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área para recoger evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables de este nuevo ataque, que incrementa la sensación de inseguridad entre la población.

Este hecho se suma a otro atentado ocurrido la noche del viernes 6 de febrero, cuando una carga explosiva fue colocada en el local de la empresa Turismo Chao, días después del asesinato de su gerente, Elmer Aguilar, y previamente de uno de sus conductores.