El embarazo adolescente en Condorcanqui no solo supera el promedio nacional, sino que evidencia profundas carencias en educación y salud.

1. Geografía y accesibilidad

Condorcanqui es una provincia ubicada en el extremo norte del departamento de Amazonas. La capital, Santa María de Nieva, conecta de manera limitada las comunidades por vía terrestre, por lo que el transporte fluvial sigue siendo crucial. Los ríos Marañón, Nieva y Cenepa son arterias vitales para la movilidad. Sin embargo, las condiciones climáticas, exacerbadas por el fenómeno El Niño, complican el desplazamiento. Este aislamiento geográfico incrementa la vulnerabilidad de su población y dificulta el acceso a servicios básicos como salud, justicia y educación.

2. Población y situación social

Condorcanqui tiene una población estimada de 65,000 habitantes en 2024, según las proyecciones del INEI, y está conformada mayoritariamente por comunidades indígenas Awajún y Huambisa. Estas comunidades enfrentan carencias alarmantes: el 77% no tiene acceso a agua potable, el 30% no cuenta con desagüe, y el 94% no tiene electricidad. Además, las tasas de analfabetismo son preocupantes: en mujeres alcanza un 37%, casi el triple que en hombres (13%). Asimismo, en niños de hasta 12 años, la tasa de analfabetismo es de 45%.

3. La violencia como problemática estructural

La violencia contra menores y mujeres es una realidad devastadora en Amazonas. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en los últimos 7 años se registraron 12.629 casos de violencia sexual en los Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la provincia. De esos casos, 4562 involucraron presuntos abusos contra menores de edad.

No obstante las cifras oficiales, se estima que en la región existe un subregistro de denuncias debido a factores como barreras lingüísticas, acuerdos informales en las comunidades entre abusadores y víctimas, y la falta de acceso a servicios legales y médicos. En la provincia de Condorcanqui, solo el distrito de Nieva cuenta con una comisaría para denuncias. En los otros dos distritos de la provincia, El Cenepa y Río Santiago, no hay comisarías.