La conductora de televisión Karla Tarazona minimizó los comentarios negativos de las exparejas de Christian Domínguez tras su reciente matrimonio civil, celebrado el pasado 2 de junio de 2026 en una notaría de San Borja.

Estas declaraciones las dieron al ser captados con sus equipajes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por ‘Amor y Fuego’. Allí negaron que su viaje sea una luna de miel. “Nos vamos a trabajar”, aclaró la presentadora, quien prefirió no revelar el destino exacto de su itinerario.

Respecto a las declaraciones de diversas exparejas del líder de la Gran Orquesta Internacional, entre ellas Melanie Martínez, quien criticó la unión, Tarazona sostuvo que se encuentra en una etapa de plenitud personal. “Yo soy feliz. Lo que piensen los demás la verdad poco o nada me importa”, manifestó.

Asimismo, al ser consultada sobre si su relación superará el periodo de tres años, tiempo promedio en el que concluyeron los vínculos anteriores del cantante por infidelidad, la conductora evitó declarar sobre el futuro. “Bueno, hasta que Dios diga, ¿no? Al fin y al cabo es problema de cada uno”, respondió.

¿Por qué Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron en una notaría?

Por otro lado, la decisión de formalizar su matrimonio en una notaría y no en una municipalidad generó especulaciones sobre un posible acuerdo de separación de bienes o cláusulas de compensación económica ante una eventual infidelidad.

Frente a esto, la abogada Rosario Sasieta explicó en “América Hoy” que un matrimonio notarial tiene la misma validez legal que uno municipal, y que la ley peruana no contempla acuerdos económicos por infidelidad.

Esta unión representa el cuarto matrimonio para ambos artistas, quienes mantienen una historia sentimental de más de una década, que incluyó una boda simbólica en Cuba en 2014 y un contrato de esponsales en 2015.

La ceremonia privada del martes dio paso a una recepción íntima en un local campestre de Huaral, donde los esposos pidieron a sus invitados la donación de juegos didácticos para escuelas de niños con habilidades diferentes en lugar de obsequios tradicionales.

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