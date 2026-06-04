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La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio en San Borja | Foto: Amor y Fuego (Captura)
La pareja se casó por la vía civil el pasado 2 de junio en San Borja | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona minimizó los comentarios negativos de las exparejas de Christian Domínguez tras su reciente matrimonio civil, celebrado el pasado 2 de junio de 2026 en una notaría de San Borja.

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