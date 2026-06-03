Luego de haber contraído matrimonio civil con la presentadora Karla Tarazona, el cantante de cumbia Christian Domínguez aseguró que no realizará un viaje de luna de miel con ella, pues tienen diversos compromisos laborales por cumplir.

En ese sentido, el artista manifestó que nunca estuvo entre sus planes organizar un evento ostentoso, sino una cita íntima para compartir con sus familiares y amistades cercanas.

La celebración se realizó en un restaurante campestre ubicado en Huaral, luego de descartar la idea inicial de acudir solamente a una notaría para firmar los documentos legales.

“Estamos muy contentos, muy felices. Sé que buscan noticias; solamente les podemos decir que estamos muy contentos. Es algo muy privado y gracias por querer saber si estamos bien”, dijo al inicio.

Para luego añadir: “Es un matrimonio civil, no queríamos hacer una fiesta religiosa, un ‘autonazo’, porque nosotros queremos compartir algo pequeño con la gente”.

En tanto, al ser consultado sobre unas posibles vacaciones posteriores a su boda, el artista descartó la posibilidad de un viaje. “No hay luna de miel porque nos vamos a trabajar”, comentó.

La pareja contrajo matrimonio el 2 de junio por la vía civil en una notaría de San Borja, y posteriormente se trasladó al norte chico, donde celebró la recepción en un club campestre de Huaral, rodeada de familiares y amigos cercanos.

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