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Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron por la vía civil el 2 de junio de 2026 | Foto: Instagram (Captura)
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron por la vía civil el 2 de junio de 2026 | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

Luego de haber contraído matrimonio civil con la presentadora Karla Tarazona, el cantante de cumbia Christian Domínguez aseguró que no realizará un viaje de luna de miel con ella, pues tienen diversos compromisos laborales por cumplir.

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