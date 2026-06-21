Resumen

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La MML restablece el tránsito vehicular en el centro histórico de Lima. Foto: ANDINA/Difusión.
La MML restablece el tránsito vehicular en el centro histórico de Lima. Foto: ANDINA/Difusión.
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2026 quedó restablecida la circulación vehicular regular en el Centro Histórico de Lima. La medida abarca el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac.

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