La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde las 00:00 horas del domingo 21 de junio de 2026 quedó restablecida la circulación vehicular regular en el Centro Histórico de Lima. La medida abarca el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas, además del contorno del río Rímac.

Según la comuna, la decisión tiene como objetivo favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas que se realizan en esta zona de la capital. La decisión fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002618-2026-MML-GMU-SER, luego de evaluar los resultados de la restricción temporal aplicada días atrás.

Cierre de vías hacia el Centro de Lima provoca caos vehicular en zonas aledañas. Foto: GEC

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, se consideró que la movilización principal realizada el viernes 19 de junio se desarrolló con presencia policial, desplazamientos controlados y acciones de resguardo en puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, se tomó en cuenta la habilitación progresiva de las vías del Centro Histórico durante las primeras horas del sábado 20 de junio, manteniéndose la presencia de efectivos policiales para garantizar el orden y la seguridad.

Se mantendrán acciones de control y seguridad

La resolución precisa que la Policía Nacional del Perú podrá continuar adoptando medidas específicas dentro del perímetro establecido cuando sea necesario por razones de seguridad, orden público y transitabilidad. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan asegurar el adecuado funcionamiento de la zona y prevenir situaciones que afecten la movilidad de ciudadanos y visitantes.

La comuna también recordó que desde 2023 el Centro Histórico de Lima es considerado una zona intangible para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas. Esta disposición fue establecida mediante el Acuerdo de Concejo N.° 026 y se sustenta en la condición del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

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Municipalidad Metropolitana de Lima restablece circulación vehicular en el Centro Histórico.



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En ese sentido, la Municipalidad advirtió que ante futuras convocatorias de movilización en esta zona actuará conforme a la normativa vigente y en respeto al principio de autoridad.