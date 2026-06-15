Por Redacción EC

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. En ese contexto, en coordinación con la Municipalidad de Lima, en esta oportunidad se desarrollará una campaña gratuita previo a finalizar junio 2026, con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Así, durante esta jornada, los principales beneficiarios serán los niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.