Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. En ese contexto, en coordinación con la Municipalidad de Lima, en esta oportunidad se desarrollará una campaña gratuita previo a finalizar junio 2026, con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Así, durante esta jornada, los principales beneficiarios serán los niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DE LIMA TRAMITAR EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

Con el objetivo de reducir brechas mediante procedimientos simples, la Municipalidad de Lima anunció que, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se llevará a cabo una campaña gratuita para la entrega del nuevo DNI electrónico este viernes 19 de junio. La iniciativa está dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60, quienes deberán acudir al Centro de Salud Conde de la Vega, ubicado en Jr. Conde de la Vega Baja n.° 488, en un horario de atención de 9 a. m. a 12 p. m. Así, como uno de los requisitos indispensables, los menores deberán asistir al trámite acompañados por uno de sus padres, quien deberá presentar su DNI vigente. Entre las gestiones que se realizarán se encuentran la inscripción de nacimientos, la actualización de datos y otros trámites relacionados, conforme comparte Infobae.

Este 19 de junio, ¿dónde puedo tramitar mi DNI electrónico GRATIS? Foto: Infobae

¿POR QUÉ NO SE DEBE UTILIZAR EL DNI REPORTADO COMO EXTRAVIADO TRAS REALIZAR EL TRÁMITE DE DUPLICADO?

En medio de unas elecciones presidenciales, es fundamental que la ciudadanía mantenga actualizado su documento de identidad con el fin de acceder a diversos trámites tanto públicos como privados. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante la pérdida del DNI, debido a los graves riesgos que esto conlleva, como la suplantación de identidad, la apertura de cuentas bancarias, deudas fraudulentas, entre otros. Así, esta situación lleva a que la persona tome como primera medida presentar una denuncia en la comisaría para evitar posibles actos indebidos e iniciar el trámite de duplicado.

Sin embargo, el Reniec puso en conocimiento de la población que, tras realizar esta gestión (oficinas o virtual), el anterior documento queda anulado y pierde validez legal, aun cuando el titular lo recupere posteriormente. Y es que, según la entidad pública, utilizar el DNI declarado como perdido trae graves consecuencias administrativas debido a que este ya dejó de figurar como vigente en los registros institucionales. Finalmente, exhortó a los usuarios a recoger el nuevo DNI electrónico emitido luego del trámite de duplicado, así como emplear el documento para identificarse oficialmente en el país, conforme comparte TVPerú.