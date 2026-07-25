La cancelación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de una persona fallecida es un trámite que debe realizarse tras inscribir oficialmente la defunción ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta gestión no solo permite actualizar los registros oficiales, sino que también evita problemas legales, administrativos y el posible uso indebido de la identidad del fallecido. Además, resulta importante para mantener actualizado el padrón electoral de cara a los procesos electorales de 2026 y facilita la realización de distintos procedimientos oficiales sin generar inconvenientes posteriores para los familiares. Conoce cómo realizar este procedimiento, qué documentos debes presentar, por qué es obligatorio y cuáles son las consecuencias de no hacerlo.

¿CÓMO PUEDES DAR DE BAJA EL DNI DE UN FAMILIAR FALLECIDO?

Para que el DNI de una persona fallecida sea cancelado, primero es indispensable registrar la defunción. Este trámite puede efectuarse en una oficina del Reniec o en los registros civiles de las municipalidades autorizadas. Una vez inscrito el fallecimiento, la entidad procede a actualizar la información del ciudadano y anula automáticamente su documento de identidad. Gracias a este procedimiento, los datos del fallecido son retirados del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) y dejan de formar parte del padrón electoral.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE PARA INSCRIBIR LA DEFUNCIÓN?

Quienes realicen el trámite deberán acudir a una agencia del Reniec con la documentación correspondiente. Los requisitos son los siguientes:

Presentar el Certificado de Defunción firmado y sellado por el médico que confirmó el fallecimiento o, cuando no exista un profesional de salud en la zona, una declaración emitida por la autoridad política, judicial o religiosa competente.

Entregar el DNI del fallecido o, si este se perdió, una declaración jurada que informe dicha situación.

Mostrar el DNI de la persona que realiza el trámite. En el caso de ciudadanos extranjeros, podrán identificarse con el carné de extranjería, una copia simple del pasaporte o su cédula de identidad.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE INSCRIBE LA DEFUNCIÓN?

Omitir este procedimiento puede generar diversas complicaciones. Entre ellas figuran los inconvenientes para iniciar procesos de herencia o sucesión, las dificultades para acceder al cobro de seguros de vida y los problemas relacionados con pensiones. Asimismo, la persona fallecida podría continuar apareciendo en el padrón electoral, situación que el Reniec busca evitar mediante la actualización constante de sus registros. También existe el riesgo de que terceros hagan un uso indebido de la identidad del fallecido o intenten cometer actos de suplantación.

¿POR QUÉ RENIEC INSISTE EN REALIZAR ESTE TRÁMITE?

La entidad registral recuerda que mantener actualizada la información de los ciudadanos fortalece la seguridad jurídica y contribuye a que los procesos electorales cuenten con un padrón más preciso.

Aunque el padrón para las Elecciones Generales 2026 ya fue cerrado, Reniec ha seguido remitiendo a la ONPE nuevas listas con ciudadanos fallecidos inscritos después de esa fecha. Además, continuará enviando actualizaciones con información sobre fallecimientos, jóvenes que alcanzan la mayoría de edad antes de los comicios, cambios de fotografía del DNI y modificaciones de domicilio, con el propósito de garantizar registros oficiales más completos y confiables.