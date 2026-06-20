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Rafael López Aliaga reiteró que será candidato a teniente alcalde en la lista encabezada por Luis Rubio en las ERM 2026. (Foto: GEC)
Rafael López Aliaga reiteró que será candidato a teniente alcalde en la lista encabezada por Luis Rubio en las ERM 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial de Renovación Popular, evitó garantizar que el actual postulante de su partido a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, vaya a permanecer los cuatro años gestión, lo que significaría que él se quedaría en el puesto de teniente alcalde de la comuna metropolitana.

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