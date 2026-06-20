Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial de Renovación Popular, evitó garantizar que el actual postulante de su partido a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, vaya a permanecer los cuatro años gestión, lo que significaría que él se quedaría en el puesto de teniente alcalde de la comuna metropolitana.

En declaraciones a RPP, aseguró que le ha pedido a Rubio que, si sale elegido, se quede a la cabeza de la Municipalidad de Lima pero que, al igual que él antes de postular a la presidencia por segunda vez, no pueden obligarlo a quedarse en el puesto.

“Yo le he pedido a Lucho quédate los cuatro años. Le he pedido eso. No puedo (garantizar eso) porque es voluntad de él al final. Es como yo, a mí no me pueden obligar a convalidar un fraude jurando para senador”, replicó al recordar que él no asumirá el puesto de Senador pese a su proclamación como parte del próximo parlamento.

Rafael López Aliaga recordó que él mantiene vigentes unos 20 recursos en el Poder Judicial en los cuales denuncia supuestos hechos fraudulentos en la primera vuelta de los comicios presidenciales del 2026, pero que acepta la realidad de que, por tratarse de un proceso preclusorio, tiene que aceptar los resultados.

“Ya precluyó el derecho a restituir a los senadores que debería tener Renovación Popular. Esa es la realidad y la acepto, acepto el marco legal, pero eso no quita que siga litigando porque quiero saber la verdad”, indicó luego de reiterar que las denuncias corren a título personal y no a nombre de Renovación Popular.