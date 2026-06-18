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La MML aseguró que la disposición se adopta debido a “mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la ciudad”. Foto: Antonio Melgarejo/MML/composición GEC
La MML aseguró que la disposición se adopta debido a “mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la ciudad”. Foto: Antonio Melgarejo/MML/composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de un comunicado oficial, anunció la restricción temporal y total de la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima. La medida fue tomada como una acción preventiva ante las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú en Lima.

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