La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de un comunicado oficial, anunció la restricción temporal y total de la circulación vehicular en el Centro Histórico de Lima. La medida fue tomada como una acción preventiva ante las movilizaciones anunciadas por la agrupación política Juntos por el Perú en Lima.

La disposición, oficializada bajo la Resolución de Subgerencia N° D002556-2026-MML-GMU-SER, regirá desde las 00:00 horas del viernes 19 de junio hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio. La comuna recordó que el Centro Histórico de Lima cuenta con el estatus de zona intangible para marchas y concentraciones políticas, según el Acuerdo de Concejo N° 026 vigente desde 2023.

Manifestantes avanzan por el Centro de Lima bajo un amplio despliegue policial durante la jornada de protesta. Foto: GEC.

¿Cuáles son las avenidas y calles cerradas en el Cercado de Lima?

El perímetro de restricción vehicular abarca el damero histórico de Pizarro dentro del siguiente cuadrante de vías:

Avenida Tacna

Avenida Garcilaso de la Vega (antigua Wilson)

Avenida 9 de Diciembre (Paseo de Colón)

Avenida Miguel Grau

Jirón Paruro

Jirón Amazonas

Contorno del río Rímac

¿Qué vehículos tienen permitido ingresar a la zona restringida?

De acuerdo al comunicado, la medida exceptúa a los vehículos de los servicios de emergencia y de los residentes del cuadrante. Los únicos autorizados para circular son:

Ambulancias y unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Patrulleros y vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Vehículos oficiales en estricto cumplimiento de sus funciones institucionales.

Residentes y propietarios de predios ubicados dentro del perímetro afectado.

Vehículos particulares con dirección hacia playas de estacionamiento autorizadas.

Unidades logísticas de abastecimiento vinculadas a actividades comerciales permitidas.

La comuna recordó que el Centro Histórico de Lima cuenta con el estatus de zona intangible para marchas y concentraciones políticas, según el Acuerdo de Concejo N° 026 vigente desde 2023. Foto: Municipalidad de Lima

¿Cómo funcionará el Metropolitano y los corredores complementarios?

El municipio señaló que “respecto a los vehículos de transporte público, Metropolitano y corredores complementarios, la Policía Nacional del Perú, puede habilitar o restringir su circulación de acuerdo con la necesidad de seguridad y/o circunstancias que se susciten en la vía pública”

“Esta medida que busca preservar, garantizar el orden público y proteger el Centro Histórico de Lima, será realizada por la Policía Nacional del Perú, quien está a cargo de las acciones operativas y de control, así como de la ejecución de los cierres de acceso y el control del tránsito durante el desarrollo de las movilizaciones”, agregó la comuna.

Municipio de Lima advierte sanciones y denuncias penales por disturbios

La MML aseguró que la disposición se adopta debido a “mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la ciudad”. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a “contribuir con la preservación del orden público y el respeto al patrimonio de la ciudad”. “Si los partidos políticos, a través de sus dirigentes, insisten en violar el marco jurídico, se aplicará todo el peso de la ley en salvaguarda de los vecinos”, advirtió.

Por último, la entidad indicó que la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima tomará “acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que afecten la integridad del Centro Histórico o de los transeúntes”.