La medida municipal se genera tras la convocatoria pública realizada por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez | Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec
La medida municipal se genera tras la convocatoria pública realizada por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez | Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que este sábado 27 de junio se restringirá el tránsito vehicular en el Centro Histórico debido a la movilización convocada por Juntos por el Perú.

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