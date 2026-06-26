Durante una actividad oficial en La Victoria, donde se entregaban obras de rehabilitación en la avenida Aviación, el burgomaestre sostuvo que se vienen definiendo los horarios exactos de la restricción para mitigar inconvenientes para transeúntes y conductores.
“Hemos tomado la decisión de hacer el cierre, básicamente para el día sábado, estamos evaluando las horas y estamos evaluando en qué momento levantar ese cierre, porque genera incomodidad, pero en tanto esto siga, vamos a tener que seguir tomando las medidas”, declaró Reggiardo.
Para luego enfatizar que, como entidad, “buscan proteger la integridad física de las personas, proteger el patrimonio, proteger los comercios, proteger la infraestructura y en esa línea seguiremos trabajando”.
Restricciones no afectarán a la “Marcha del Orgullo”, aclara Reggiardo
En otro sentido, el alcalde negó que esta medida implique la cancelación de la “Marcha del Orgullo LGTB”, prevista para el mismo sábado, precisando que la convocatoria está programada para las 3 p. m. en la avenida de la Peruanidad, con rutas y dinámicas distintas.
La medida municipal se genera tras la convocatoria pública realizada por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien instó a sus simpatizantes y a diversos movimientos sociales a marchar este fin de semana en Lima.