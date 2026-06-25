Los terremotos en Venezuela han dejado aproximadamente mil heridos y unos 194 fallecidos según cifras oficiales. (Foto: AFP)
Los terremotos en Venezuela han dejado aproximadamente mil heridos y unos 194 fallecidos según cifras oficiales. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con los niños, niñas, adolescentes y familias afectados por los terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio de magnitud 7,5 y 7,2 que impactaron diversas regiones.

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