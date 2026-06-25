El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con los niños, niñas, adolescentes y familias afectados por los terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio de magnitud 7,5 y 7,2 que impactaron diversas regiones.

Los movimientos telúricos afectaron severamente a comunidades en la capital, Caracas, así como en los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. Hasta el momento, el balance oficial proporcionado por las autoridades venezolanas reporta un total de 164 personas fallecidas y 971 heridos como consecuencia de los derrumbes y daños estructurales.

Unicef informó que se encuentra realizando un monitoreo constante de la situación para asegurar que los derechos de los menores permanezcan como eje central de la respuesta humanitaria. La institución subrayó la importancia de garantizar la protección inmediata de los niños y niñas que enfrentan la pérdida de sus hogares o de su entorno familiar tras la catástrofe.

Necesidades urgentes en Venezuela tras terremotos

Unicef identificó como prioridades la provisión de agua segura, atención sanitaria y la creación de espacios protegidos para la infancia. Además, resaltó la necesidad de implementar programas de apoyo psicosocial para ayudar a los menores a procesar el impacto emocional derivado de la destrucción y la conmoción generalizada.

La declaración reafirma el compromiso de Unicef de apoyar los esfuerzos nacionales para atender a las poblaciones más vulnerables en las zonas de desastre. La organización instó a las comunidades a mantenerse en alerta ante la posibilidad de réplicas y a seguir estrictamente las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

El pronunciamiento de Unicef se suma a otras manifestaciones de apoyo internacional, incluyendo el ofrecimiento de ayuda humanitaria por parte de la Cancillería peruana, la cual activó protocolos de monitoreo a través de su Sección de Intereses en Caracas para asistir a los connacionales residentes en las jurisdicciones más golpeadas.