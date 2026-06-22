Niñas, niños y adolescentes logran un nuevo avance en la defensa de sus derechos. Esta mañana sostuvieron un diálogo con senadores electos de seis fuerzas políticas que integrarán el Congreso en el período 2026-2031, quienes asumieron el compromiso de trabajar por una mejor infancia desde sus nuevas funciones.

Durante este diálogo, que se realizó en las instalaciones de Unicef Perú, las y los adolescentes participantes plantearon dos interrogantes a cada senador electo, teniendo como referente el Decálogo “Vota por Mí”, documento elaborado por doscientos adolescentes líderes de la costa, sierra y selva que fue entregado a cada uno de los partidos políticos que participó de la reciente contienda electoral.

El Compromiso por la Infancia fue firmado por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de "Vota por Mí". Foto: GEC / JOEL ALONZO

Participaron en esta cita con la niñez Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Saúl Amarcanqui, de Juntos por el Perú; Francisco Calisto, de Renovación Popular; Susana Matute, de Buen Gobierno; Roger Astucuri, de Obras; y Alfonso López-Chau, de Ahora Nación.

Durante su intervención, el representante de UNICEF, Javier Álvarez, destacó la gran disponibilidad para recibir y escuchar a la adolescencia que han demostrado las más de 30 agrupaciones políticas que participaron de las Elecciones Generales 2026.

“Este interés por la infancia se expresa en que todas las agrupaciones incorporaron a sus planes de gobierno las demandas de la niñez y adolescencia, y se ratifica en el hecho de que hoy todas las que tendrán asiento en el senado están aquí para escuchar y dialogar con las y los adolescentes. Esa es una buena señal para la infancia, y desde Unicef la aplaudimos porque nos permite soñar con que un mejor Perú para la infancia es posible”, declaró.

Tras dialogar con las y los adolescentes, los futuros senadores sumaron a su agenda temas concretos como el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer sanos y tener acceso a la salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; acceder al mundo digital; y vivir sin violencia, protegidos del crimen y la inseguridad.

El Compromiso por la Infancia fue firmado por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de "Vota por Mí". Foto: GEC / JOEL ALONZO

De igual forma, la prevención del embarazo adolescente; legislar para que más niños y niñas accedan a protección social frente a la pobreza; generar más espacios de diálogo para escuchar las propuestas de las y los adolescentes; involucrar a las y los adolescentes en el cuidado del medio ambiente y priorizar su atención durante situaciones de emergencia.

El Compromiso por la Infancia fue firmado por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de “Vota por Mí”.