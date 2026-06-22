El Compromiso por la Infancia fue firmado por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de "Vota por Mí". Fotos:Joel Alonzo/GEC
El Compromiso por la Infancia fue firmado por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de "Vota por Mí". Fotos:Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

Niñas, niños y adolescentes logran un nuevo avance en la defensa de sus derechos. Esta mañana sostuvieron un diálogo con senadores electos de seis fuerzas políticas que integrarán el Congreso en el período 2026-2031, quienes asumieron el compromiso de trabajar por una mejor infancia desde sus nuevas funciones.

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