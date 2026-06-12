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La restricción comprende un cuadrante específico del damero de la ciudad que está delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. Foto: composición GEC
La restricción comprende un cuadrante específico del damero de la ciudad que está delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la restricción temporal del tránsito vehícular por las principales vías del Centro Histórico de la capital, con el objetivo de “garantizar la seguridad vial, preservar el orden público”. La medida fue adoptada por el alcalde Renzo Reggiardo tras evaluar diversos reportes técnicos de inteligencia policial que alertan movilizaciones sociales y protestas ciudadanas en el Cercado de Lima durante el fin de semana.

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