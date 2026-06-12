La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la restricción temporal del tránsito vehícular por las principales vías del Centro Histórico de la capital, con el objetivo de “garantizar la seguridad vial, preservar el orden público”. La medida fue adoptada por el alcalde Renzo Reggiardo tras evaluar diversos reportes técnicos de inteligencia policial que alertan movilizaciones sociales y protestas ciudadanas en el Cercado de Lima durante el fin de semana.

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La orden de restricción se oficializó mediante la Resolución de Subgerencia N.° 002413-2026-GMU-SER. El cierre entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 13 de junio y se prolongará de forma ininterrumpida hasta las 00:00 horas del lunes 15 de junio.

Desvío vehicular: ¿qué avenidas estarán cerradas?

La restricción comprende un cuadrante específico del damero de la ciudad que está delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

El cierre entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 13 de junio y se prolongará de forma ininterrumpida hasta las 00:00 horas del lunes 15 de junio. Foto: Municipalidad de Lima

La Policía Nacional estará a cargo de las acciones operativas como la colocación de rejas de seguridad y el control de los accesos principales. Según el comunicado, la institución es la responsable de “la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública durante el desarrollo de las movilizaciones”.

Excepciones alcanza al transporte público y de seguridad

Según la disposición municipal, la restricción exceptúa a las ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, patrulleros policiales y vehículos oficiales en comisión de servicios. En caso de los autos particulares, estos deberán acreditar que son residentes o proveedores logísticos autorizados de la zona.

Respecto al sistema de transporte público, el comunicado detalla que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), “podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de los corredores complementarios de acuerdo con las condiciones de seguridad que se presenten durante la vigencia de la medida”. Las autoridades instaron a los usuarios a emplear rutas alternas y anticipar la salida hacia sus centros de destino.