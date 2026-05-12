El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio inició en Piura, la marcha blanca del primer radar meteorológico del país que permitirá fortalecer el sistema de alerta temprana y la vigilancia de fenómenos atmosféricos extremos en la parte norte del Perú.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), precisó que esta herramienta tecnológica tendrá un alcance de observación de hasta 200 kilómetros de radio, permitiendo monitorear en tiempo real lluvias intensas, tormentas y otros eventos atmosféricos asociados a fenómenos como El Niño.

La actividad se desarrolló en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura y comprendió una reunión técnica de articulación interinstitucional para presentar los alcances del proyecto, fortalecer la continuidad operativa del sistema e identificar acciones preventivas para su sostenibilidad.

Además, especialistas del Senamhi realizaron una visita técnica a la infraestructura del radar meteorológico, donde supervisaron la torre, el radomo, los soportes estructurales y la instalación de componentes de gran capacidad, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán, apuntó que el radar marca un hito para el país en el ámbito científico, ya que se mejorará los “servicios en la toma de decisiones frente a eventos extremos y escenarios asociados al cambio climático”.

Asimismo, resaltó que el Perú se suma al grupo de países de la región que cuentan con sistemas de radares meteorológicos operativos, fortaleciendo así su capacidad de observación atmosférica y contribuyendo a iniciativas impulsadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como “Alertas Tempranas para Todos”.

La actividad reunió a representantes del Gobierno Regional, alcaldes provinciales y distritales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.