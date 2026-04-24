Por Kenyi Peña Andrade

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer un aviso de nivel naranja ante el fortalecimiento de corrientes de aire en el litoral peruano, previsto entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril. De acuerdo con el reporte, estas ráfagas alcanzarían niveles de consideración, con capacidad de desplazar partículas de arena y generar nubes de polvo, lo que afectaría la claridad del entorno y dificultaría la visibilidad en distintos puntos de la costa. El organismo especialista indicó además que el fenómeno vendrá acompañado por mayor acumulación de nubes, junto con bancos de niebla, neblina y episodios de llovizna ligera. Estas condiciones tendrían mayor incidencia en sectores próximos al mar, sobre todo en las horas previas al amanecer y durante la mañana temprana, conforme al Aviso Meteorológico N.° 153. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación.