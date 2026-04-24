El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer un aviso de nivel naranja ante el fortalecimiento de corrientes de aire en el litoral peruano, previsto entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril. De acuerdo con el reporte, estas ráfagas alcanzarían niveles de consideración, con capacidad de desplazar partículas de arena y generar nubes de polvo, lo que afectaría la claridad del entorno y dificultaría la visibilidad en distintos puntos de la costa. El organismo especialista indicó además que el fenómeno vendrá acompañado por mayor acumulación de nubes, junto con bancos de niebla, neblina y episodios de llovizna ligera. Estas condiciones tendrían mayor incidencia en sectores próximos al mar, sobre todo en las horas previas al amanecer y durante la mañana temprana, conforme al Aviso Meteorológico N.° 153. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación.

¿Lima bajo neblina? Esto advierte Senamhi para este fin de semana

Según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el impacto del fenómeno abarcaría diversas zonas del país, entre ellas las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima. También se incluyen jurisdicciones específicas como Barranca, Cañete, Huaral y Huaura, donde podrían registrarse condiciones atmosféricas asociadas al evento.

El panorama previsto para el viernes 24 de abril apunta a un incremento diferenciado de las corrientes de aire a lo largo del litoral. En el sector norte se estiman ráfagas cercanas a los 35 km/h, mientras que en la franja central podrían alcanzar aproximadamente los 33 km/h. Hacia el sur del país, los registros descenderían hasta valores próximos a los 23 km/h.

De forma puntual, se proyectan intensidades en torno a los 35 km/h en zonas costeras como Chimbote e Ica, además de velocidades que podrían llegar a los 30 km/h en el área de Camaná.

El calor persiste: ¿hasta qué fecha seguirá el sol en Lima y la costa? Esto dice Senamhi

Aunque el calendario marca el inicio del otoño, las condiciones térmicas en la costa peruana continúan mostrando valores propios del verano, lo que ha generado gran sorpresa entre miles de compatriotas. Este martes 14 de abril, la capital registró una temperatura de 26 °C, reflejando la persistencia del calor en Lima Metropolitana. La situación es aún más marcada en el norte del país, donde ciudades como Tumbes y Piura reportaron niveles superiores. En estas zonas, los termómetros alcanzaron los 27 °C y 34 °C, respectivamente, evidenciando que el descenso estacional aún no se consolida en gran parte del litoral. En este contexto, te contaremos qué dice un especialista de Senamhi sobre esta situación que es de interés de nivel nacional. Además, te contaremos otros detalles importantes sobre esta situación.

“En Tumbes y Piura, se pronostican valores de entre 32 °C y 37 °C; mientras que en Lambayeque y la Libertad serán de entre 27 °C y 31 °C”, empezó diciendo Jhon Cisneros, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en entrevista con La República.

“En Tumbes y Piura, se pronostican valores de entre 32 °C y 37 °C; mientras que en Lambayeque y la Libertad serán de entre 27 °C y 31 °C”, agregó el experto.

En la capital, las condiciones térmicas presentarán diferencias según la ubicación geográfica. En las zonas próximas al litoral, como Chorrillos, Miraflores y San Borja, se esperan valores que oscilarán entre los 26 °C y 27 °C.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

En contraste, los sectores más alejados del mar registrarían temperaturas más elevadas, con estimaciones que van de 29 °C a 30 °C. Estas variaciones responden a la influencia del océano en las áreas costeras, tal como se indicó en el reporte correspondiente.

“Podríamos tener picos de 31 °C en algunos distritos como San Juan de Lurigancho, La Molina, Puente Piedra y Carabayllo”, enfatizó Cisneros.

De acuerdo con el especialista, este comportamiento climático se debe a lo siguiente: “Desde febrero nos encontramos con el desarrollo de El Niño Costero, que se caracteriza por el calentamiento del mar en la costa norte y central. Esto favorece a que se presenten estas temperaturas altas, a lo largo de la región costera”.