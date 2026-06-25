Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en el distrito de Yura, región Arequipa. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región, el siniestro comenzó aproximadamente a las 9:00 a. m. de este jueves y aún se encuentra activo.

Según el testimonio recogido por RPP Noticias de Alberto Alvarado Dioses, un conductor de carga pesada, el fuego avanza de manera descontrolada entre los kilómetros 84, 85 y 86 de la vía Arequipa, y viene consumiendo gran parte de los pastizales y arbustos nativos que sirven de sustento para los animales de la reserva.

Reportan 62 incendios forestales en provincias de Arequipa

El COER de Arequipa aseguró que un equipo técnico y una brigada de respuesta ya se dirigen al sector denominado Pampa de Arrieros para iniciar las labores de contención y evitar que las llamas se propaguen hacia las lagunas y nevados colindantes.

Por su parte, los residentes de la zona pidieron que las compañías de bomberos del sector se sumen a las tareas de extinción y colaboren en el resguardo de las especies silvestres atrapadas por el fuego.

Autoridades en alerta por múltiples focos de calor

Las autoridades de defensa civil informaron que actualmente se registran diversos incendios forestales simultáneos en distintas provincias del departamento de Arequipa, que presentan distintos niveles de exposición que van desde moderados hasta muy altos.

Ante esta situación, el COER instó a las comunidades rurales y la población en general a “evitar la quema de residuos y arbustos”. A su vez recordó la necesidad de extinguir correctamente las fogatas y exhortaron a los ciudadanos a “no intervenir sin equipos de protección personal o herramientas para la lucha y control” del fuego, con el fin de prevenir pérdidas humanas durante la emergencia.