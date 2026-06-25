Un conductor de carga pesada informó que el fuego avanza de manera descontrolada entre los kilómetros 84, 85 y 86 de la vía Arequipa. Foto: captura RPP Noticias
Un conductor de carga pesada informó que el fuego avanza de manera descontrolada entre los kilómetros 84, 85 y 86 de la vía Arequipa. Foto: captura RPP Noticias
Por Redacción EC

Un incendio forestal de grandes proporciones se registró en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en el distrito de Yura, región Arequipa. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región, el siniestro comenzó aproximadamente a las 9:00 a. m. de este jueves y aún se encuentra activo.

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