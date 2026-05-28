La coctelería peruana continúa ampliando su presencia fuera del país y ahora también empieza a abrir espacio para proyectos independientes que nacen desde el Centro Histórico de Lima. Bajo esa línea, Bar de Lima anunció su participación internacional en la segunda edición del Medellín Cocktail Week que se realizará del 1 al 5 de junio.

En este su primer evento del año, que reunirá a 76 bartenders de 47 bares internacionales y locales, en una agenda que incluirá guest shifts, seminarios y actividades especializadas, Bar de Lima buscará llevar su propuesta fuera del Perú durante los próximos meses en mercados vinculados a la industria global de la coctelería.

La delegación estará integrada por Marcos Blas y Luis Palacios, quienes presentarán una selección de bebidas elaboradas a partir de insumos peruanos, destilados nacionales y referencias ligadas a la tradición local.

Proyecto con productos nacionales

El proyecto ha trabajado durante los últimos años en construir una identidad vinculada a la coctelería clásica peruana y a una lectura contemporánea de la barra limeña. La intención de esta agenda internacional es trasladar esa propuesta hacia nuevos escenarios, manteniendo como eje principal el uso de productos nacionales y una narrativa relacionada con el patrimonio cultural y gastronómico del Perú.

Desde Bar de Lima explican que este proceso también busca generar intercambio con barras de otros países y fortalecer la presencia de propuestas peruanas dentro de circuitos internacionales. La participación en Colombia marcará el inicio de una serie de actividades orientadas a consolidar vínculos con profesionales, espacios y encuentros vinculados a la industria de bebidas y hospitalidad.