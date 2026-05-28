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La iniciativa busca evidenciar que desde Lima también pueden surgir propuestas capaces de conectar con circuitos internacionales. Foto: ERRE
La iniciativa busca evidenciar que desde Lima también pueden surgir propuestas capaces de conectar con circuitos internacionales. Foto: ERRE

La coctelería peruana continúa ampliando su presencia fuera del país y ahora también empieza a abrir espacio para proyectos independientes que nacen desde el Centro Histórico de Lima. Bajo esa línea, Bar de Lima anunció su participación internacional en la segunda edición del Medellín Cocktail Week que se realizará del 1 al 5 de junio.

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