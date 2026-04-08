El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Juan Ramiro Alvarado Gómez como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El nombramiento fue ratificado a través de la Resolución Suprema N° 085-2026-IN, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Alvarado Gómez asume el cargo tras la renuncia de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien se desempeñaba en dicha función de confianza desde el año 2025. El Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Balladares mediante la resolución precedente, dándosele las gracias por los servicios prestados a la institución durante su gestión.

Nuevo jefe de Migraciones designado por el Gobierno este 8 de abril.

El nuevo funcionario es un economista con más de treinta años de trayectoria profesional en la gestión pública y la transformación estratégica en el país. Cuenta con el grado de magíster y es candidato a doctor en Administración, además de poseer maestrías en Gestión Pública, Administración de Empresas y un MBA en Negocios.

Antes de este nombramiento, Alvarado Gómez ocupaba el cargo de ejecutivo de la Unidad de Control Patrimonial dentro de la misma Superintendencia Nacional de Migraciones, puesto que desempeñaba desde inicios de 2026. Su experiencia previa incluye roles de alta dirección en gobiernos locales, el gobierno central y el sector financiero.

Migraciones: Recientes cambios en superintendencia

Juan Alvarado es el cuarto titular de Migraciones en los últimos cuatro años y a lo largo de los recientes gobiernos tras las elecciones del 2021.

Jorge Fernández Campos estuvo en el cargo entre marzo y diciembre del 2022, y luego fue reemplazado por Armando García Chunga hasta diciembre del 2025.

Manuel Albert o Balladares Ramírez duró poco tiempo en el cargo comparativamente, ya que solo estuvo a la cabeza de Migraciones entre diciembre de l2025 y abril 2026.