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Migraciones cuenta con un nuevo superintendente nacional con Juan Alvarado Gómez. (Foto: Andina)
Migraciones cuenta con un nuevo superintendente nacional con Juan Alvarado Gómez. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Juan Ramiro Alvarado Gómez como el nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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