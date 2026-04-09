La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) confirmó la titularidad de la Municipalidad de Miraflores sobre el predio del Mercado Municipal N°1. Esta decisión rechaza el intento de la comuna de Surquillo por inscribir el centro de abastos a su nombre, tras determinar que dicha pretensión carece de base legal.

La resolución de la autoridad competente establece que el inmueble se encuentra debidamente inscrito a nombre de la corporación edil miraflorina en la partida registral N.° 07017698. Asimismo, el organismo señaló que los argumentos presentados por Surquillo se basaban en interpretaciones erróneas de la normativa vigente.

En su pronunciamiento, la Sunarp advirtió que la solicitud de las autoridades de Surquillo adolece de un “defecto insubsanable”, lo que confirma su improcedencia absoluta. La entidad precisó que la ley de creación de Surquillo define límites territoriales, pero no transfiere la propiedad de predios que pertenecen a Miraflores.

Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, manifestó que el fallo reconoce que el espacio comercial fue inscrito correctamente en los registros públicos. Por su parte, la municipalidad miraflorina exhortó a las autoridades del distrito vecino a respetar el marco legal y evitar promover controversias sin fundamento.

Esta disputa cuenta con antecedentes jurídicos, como la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008. En aquel proceso, se determinó que Surquillo posee la competencia para la administración y gestión de los servicios por estar en su jurisdicción, pero se dejó a salvo el derecho de propiedad registral de Miraflores.

Actualmente, el Mercado N°1 permanece cerrado desde agosto de 2024 debido a deficiencias estructurales y de seguridad. La administración de Surquillo ha anunciado un plan de remodelación integral y proyecta la reapertura del centro de abastos para mayo de 2026.