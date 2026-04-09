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Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad de la supuesta ‘venta’ del mercado N° 1. (Antonio Melgarejo)
Miraflores y Surquillo enfrentados: la verdad de la supuesta ‘venta’ del mercado N° 1. (Antonio Melgarejo)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) confirmó la titularidad de la Municipalidad de Miraflores sobre el predio del Mercado Municipal N°1. Esta decisión rechaza el intento de la comuna de Surquillo por inscribir el centro de abastos a su nombre, tras determinar que dicha pretensión carece de base legal.

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