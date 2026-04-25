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Sismo de 5.0 en Ica. (Foto: Andina)
Sismo de 5.0 en Ica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 25 de abril. La magnitud fue de 5.0 y tuvo una profundidad de 18 kilómetros y 77 kilómetros al suroeste del Ica.

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