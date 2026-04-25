Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

SIcarios asesinaron a balazos a un conductor dentro de un vehículo de carga en la Av. Próceres de Huandoy. (Foto: César Grados / @photo.gec)
SIcarios asesinaron a balazos a un conductor dentro de un vehículo de carga en la Av. Próceres de Huandoy. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor que se encontraba estacionado dentro de su vehículo de carga fue atacado por sicarios en la avenida Próceres de Huandoy, en el distrito de Los Olivos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.