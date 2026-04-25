Un conductor que se encontraba estacionado dentro de su vehículo de carga fue atacado por sicarios en la avenida Próceres de Huandoy, en el distrito de Los Olivos.
Un conductor que se encontraba estacionado dentro de su vehículo de carga fue atacado por sicarios en la avenida Próceres de Huandoy, en el distrito de Los Olivos.
El crimen ocurrió la noche del viernes 24 de abril, cuando la víctima estaba sentada en el asiento de chofer dentro de un carro de carga menor a un lado de la pista, a la altura del cruce con Cordialidad.
Los atacantes, quienes lograron pasar desapercibidos, se acercaron al vehículo y dispararon varias veces contra su víctima, acabando con su vida de manera inmediata.
La policía llegó al lugar pocos minutos después y dispuso un plan cerco para ubicar a sospechosos del crimen, pero no se logró intervenir a ninguna persona vinculada al ataque.
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