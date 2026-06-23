CTMP cuestiona proyecto de ley para nuevo colegio de fisioterapia por posibles vacíos legales. Foto: CTMP/Instagram
CTMP cuestiona proyecto de ley para nuevo colegio de fisioterapia por posibles vacíos legales. Foto: CTMP/Instagram
Por Redacción EC

El Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) expresó su preocupación por los proyectos de ley que buscan crear un nuevo colegio profesional para fisioterapeutas, una actividad que actualmente forma parte de la carrera de Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación. La institución advirtió que una reforma de esta naturaleza requiere una evaluación técnica integral, ya que podría generar duplicidad de funciones, incertidumbre en el ejercicio profesional y afectar la continuidad de servicios esenciales para miles de pacientes en el país.

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