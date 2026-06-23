El Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) expresó su preocupación por los proyectos de ley que buscan crear un nuevo colegio profesional para fisioterapeutas, una actividad que actualmente forma parte de la carrera de Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación. La institución advirtió que una reforma de esta naturaleza requiere una evaluación técnica integral, ya que podría generar duplicidad de funciones, incertidumbre en el ejercicio profesional y afectar la continuidad de servicios esenciales para miles de pacientes en el país.

Uno de los principales cuestionamientos del CTMP está relacionado con el proyecto de ley N.° 713/2021-CR. Durante la revisión de la iniciativa, la institución identificó una inconsistencia que, a su juicio, evidencia deficiencias en la elaboración y revisión técnica de la propuesta. Según el Colegio, el texto incluye disposiciones dirigidas a “licenciados en turismo”, pese a tratarse de una norma destinada a crear un colegio profesional para fisioterapeutas.

Colegio de Tecnólogos Médicos pide evaluación técnica antes de crear nuevo gremio de fisioterapia. Foto: CTMP/Instagram

“La presencia de errores de esta naturaleza en una propuesta que busca modificar la organización del ejercicio profesional en el sector salud resulta preocupante. Antes de impulsar cambios con impacto sobre miles de profesionales y pacientes, es indispensable garantizar que los proyectos hayan sido elaborados y revisados con el rigor técnico y jurídico que exige una norma de esta trascendencia”, señaló el decano del CTMP, Waynner Sánchez.

CTMP advierte posibles impactos en la atención de pacientes

La institución enfatizó que la discusión trasciende el ámbito gremial y debe analizarse desde una perspectiva de salud pública.

Miles de personas reciben diariamente servicios de terapia física y rehabilitación, incluidos adultos mayores, pacientes postoperatorios, personas con discapacidad y ciudadanos con enfermedades neurológicas o traumatológicas que requieren tratamientos continuos para recuperar su funcionalidad y calidad de vida.

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Según el CTMP, el Perú mantiene importantes brechas en el acceso a servicios de medicina física y rehabilitación. Por ello, considera que cualquier modificación normativa debe orientarse a fortalecer la cobertura, la fiscalización y la protección de los pacientes.

El Colegio también advirtió que la creación de una nueva entidad profesional sin definir aspectos clave como competencias, mecanismos de habilitación, fiscalización y transición normativa podría generar consecuencias no deseadas.

Entre los riesgos mencionados figuran una mayor informalidad, duplicidad de normas, confusión en el ámbito laboral y problemas en la continuidad de la atención de salud. “No se puede cerrar una brecha de salud creando un vacío legal. Una norma mal diseñada no formaliza, por el contrario puede fomentar la informalidad”, afirmó Sánchez.

El decano destacó que actualmente existe el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú con el Capítulo de Terapia Física y Rehabilitación, respaldado por la Ley N.° 32004, vigente desde abril de 2024, además de consejos regionales en todo el país.

Colegio de Tecnólogos Médicos advierte riesgos en proyecto para crear colegio de fisioterapeutas. Foto: CTMP/Instagram

En ese contexto, planteó interrogantes sobre cómo se resolverían aspectos relacionados con contratos vigentes, la aplicación del SERUMS, los requisitos exigidos por entidades como el Ministerio de Salud, EsSalud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, clínicas y hospitales, así como la supervisión ética y disciplinaria de los profesionales.

Asimismo, recordó que el CTMP cuenta con cerca de 40 años de trayectoria institucional ejerciendo funciones de representación, habilitación y fiscalización profesional bajo el marco normativo vigente.

Solicitan mesa técnica antes de cualquier decisión legislativa

El Colegio informó que el 1 de junio de 2026 sostuvo una reunión con el congresista Waldemar Cerrón, autor de una de las iniciativas legislativas, quien manifestó su disposición a impulsar una mesa técnica de trabajo para analizar los alcances e impactos de la propuesta. La institución saludó esta apertura y señaló que espera la confirmación de una fecha para el desarrollo de dicho espacio de diálogo.

Finalmente, el CTMP exhortó al Congreso de la República a convocar una mesa técnica nacional con la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, EsSalud, SERVIR, SUNEDU, universidades, empleadores públicos y privados, así como representantes del ámbito profesional.

“La salud pública requiere responsabilidad, evidencia técnica y participación multisectorial. Cualquier decisión debe priorizar la protección de los pacientes y evitar riesgos por vacíos normativos”, concluyó el decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú.