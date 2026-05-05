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En 2025, las artistas recibieron el Premio a la Excelencia Musical | Foto: Difusión
En 2025, las artistas recibieron el Premio a la Excelencia Musical | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El grupo mexicano Pandora se presentará este 12 de septiembre en la Explanada del Parque de la Exposición para conmemorar sus cuatro décadas de trayectoria, marcando su regreso a la capital peruana tras ser distinguidas recientemente por la Academia Latina de la Grabación.

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