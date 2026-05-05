El grupo mexicano Pandora se presentará este 12 de septiembre en la Explanada del Parque de la Exposición para conmemorar sus cuatro décadas de trayectoria, marcando su regreso a la capital peruana tras ser distinguidas recientemente por la Academia Latina de la Grabación.

El trío, conformado por Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade, realizará un recorrido por su repertorio clásico que incluye temas como “Cómo te va mi amor” y “Solo él y yo”.

De ese modo, este concierto se produce en un momento especial para las artistas, pues en 2025 recibieron el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que destaca su influencia y permanencia en la industria del pop latino durante 40 años.

Las entradas para el espectáculo se podrán adquirir en Ticketmaster a partir del 9 de mayo. En tanto, la preventa exclusiva para clientes BBVA estará disponible los días 7 y 8 de mayo desde las 10 a. m.