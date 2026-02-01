Escuchar
(2 min)
Inundación por desborde del río Mayo arrasa cultivos de arroz. (Foto: Andina)

Inundación por desborde del río Mayo arrasa cultivos de arroz. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Inundación por desborde del río Mayo arrasa cultivos de arroz. (Foto: Andina)
Inundación por desborde del río Mayo arrasa cultivos de arroz. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El desborde del río Mayo ha generado una grave emergencia en el sector Atumplaya, en la provincia de Moyobamba, región San Martín, dejando completamente aisladas a cinco localidades y ocasionando la pérdida total de extensas áreas de cultivos de arroz, principal fuente de ingresos para decenas de familias campesinas.

Desborde del río Mayo deja aisladas a cinco localidades y arrasa cultivos de arroz en Moyobamba
San Martin

Desborde del río Mayo deja aisladas a cinco localidades y arrasa cultivos de arroz en Moyobamba

Lluvias en Moyobamba causan inundaciones y colapsos viales en varios distritos
San Martin

Lluvias en Moyobamba causan inundaciones y colapsos viales en varios distritos

Tarapoto: lluvia torrencial inunda el centro y arrastra motocicletas
San Martin

Tarapoto: lluvia torrencial inunda el centro y arrastra motocicletas

San Martín: un muerto deja caída de un camión cisterna a un abismo
San Martin

San Martín: un muerto deja caída de un camión cisterna a un abismo