Desborde del río Mayo deja aisladas a cinco localidades y arrasa cultivos de arroz en Moyobamba

El desborde del río Mayo ha generado una grave emergencia en el sector Atumplaya, en la provincia de Moyobamba, región San Martín, dejando completamente aisladas a cinco localidades y ocasionando la pérdida total de extensas áreas de cultivos de arroz, principal fuente de ingresos para decenas de familias campesinas.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron un incremento alarmante del caudal del río, que superó su cauce e inundó caminos vecinales, parcelas agrícolas y zonas habitadas. Como consecuencia, las principales vías de acceso quedaron bloqueadas, generando una situación de incomunicación total entre las comunidades afectadas y el resto de la provincia.

Productores de Moyobamba pierden cosechas tras desborde del río Mayo. (Foto: Andina)

Santos Juan Manosalva, poblador del sector, advirtió que la situación es crítica y que los agricultores se encuentran prácticamente abandonados. Señaló que, además de haber perdido sus cosechas, no pueden trasladar los pocos productos que lograron rescatar hacia los mercados locales, lo que agrava su situación económica.

Los pobladores también alertaron sobre la carencia de medios de transporte adecuados para enfrentar la emergencia. Indicaron que solo cuentan con un pequeño bote para movilizarse, el cual resulta insuficiente para atender a toda la población, especialmente en casos de urgencia médica, traslado de personas vulnerables o abastecimiento de alimentos.

Río Mayo causa graves daños en Atumplaya y deja incomunicadas a varias localidades. (Foto: Andina)

Ante este panorama, los ciudadanos de Atumplaya hicieron un llamado urgente al Gobierno Regional de San Martín y a la Municipalidad Provincial de Moyobamba para que dispongan una intervención inmediata. Denunciaron que este tipo de emergencias se repite cada año sin que se implementen soluciones definitivas, como obras de defensa ribereña o planes de prevención ante desastres naturales.

La emergencia ha dejado no solo cuantiosas pérdidas materiales, sino que también ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y el futuro económico de numerosas familias campesinas, que hoy claman por la presencia de las autoridades y el envío de ayuda humanitaria, maquinaria pesada y asistencia técnica para enfrentar las consecuencias de esta nueva inundación.

