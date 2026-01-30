INEI inicia la Encuesta Nacional de Hogares 2026 para medir condiciones de vida, pobreza y salud

Encuestadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) iniciaron a recabar información social, económica y demográfica de los hogares, viviendas y personas que las habitan para la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

INEI resaltó que esta encuesta se ejecuta de enero a diciembre a escala nacional y además permite, realizar estudios longitudinales a lo largo de varios años.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó la importancia de la ENAHO, que es la fuente oficial en el Perú para medir condiciones de vida, pobreza, salud, vivienda y educación, investigación que se ejecuta desde el año 1995, primero como encuesta trimestral y siendo permanente desde el 2003.

“Esta encuesta permite generar información estadística confiable y actualizada sobre las condiciones de vida de la población, lo que definitivamente ayuda al momento de hacer un seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país ”, refirió Morán Flores.

INEI continúa censando a los piuranos

Identificación de los encuestadores

Existe un protocolo de identificación de los encuestadores, a través de su credencial y una carta de presentación, que contienen el QR de la página https://m.inei.gob.pe/identificar_encuestadores/, donde se identifica al encuestador, quien llega al hogar y explica los objetivos de su labor.

“La información anual de la ENAHO se publica en mayo de cada año, luego de pasar por una revisión minuciosa y de evaluación a cargo de la Comisión Consultiva de Pobreza, que se reúne desde marzo para validar la calidad de la información y la metodología de la medición de los indicadores de pobreza, asegurando su comparabilidad”, explicó.

Como parte de la encuesta, el personal de campo realiza la medición de los niveles de cloro en el agua que se consume en el hogar. En esta etapa, el encuestador debe tomar la muestra directamente, solicitando el permiso al responsable del hogar.

Ingresos y gastos de los hogares

Los encuestadores solicitan también información relacionada a los ingresos y gastos del hogar en alimentos, vestido, calzado, educación, salud, esparcimiento, servicios, entre otros, que permitirá al país, disponer de información de niveles de pobreza y vulnerabilidad monetaria.