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Comprender empieza con una pregunta

“Cada aprendizaje amplía las oportunidades de comprender el siguiente. De ahí el valor de una formación que enriquezca el mundo de nuestros estudiantes”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el Perú, el analfabetismo en la población de 15 años a más disminuyó de 6,3% en el 2010 a 4,7% en el 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)". (Ilustración: El Comercio)
    "En el Perú, el analfabetismo en la población de 15 años a más disminuyó de 6,3% en el 2010 a 4,7% en el 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)". (Ilustración: El Comercio)

    Como docente, sé que leer con fluidez no siempre significa comprender. Podemos reconocer cada palabra de una página y, aun así, no encontrarle sentido. Detrás de esa dificultad, suele haber algo que merece nuestra atención: los conocimientos que necesitamos para conectar lo que leemos con lo que sabemos. Acompañar a nuestros estudiantes en ese encuentro es una de las tareas más valiosas de quienes enseñamos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.