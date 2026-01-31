Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal

El puente colonial del distrito de Pitumarca, en la provincia cusqueña de Canchis, colapsó y desapareció la tarde de este sábado en las aguas del río Pitumarca, como consecuencia de la crecida del caudal y el socavamiento progresivo de su estructura, intensificados durante los últimos días por las fuertes lluvias en la zona.
La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) Cusco confirmó que el incremento del caudal de la cuenca superó los niveles máximos previstos, lo que terminó por vencer la resistencia de la infraestructura histórica. Vecinos del sector fueron testigos de cómo la estructura era arrastrada por el río.
Cabe recordar que hace dos semanas el juez de paz del distrito, Dionicio Condori Huancachoque, junto a autoridades multisectoriales, acordaron el cierre preventivo del puente para salvaguardar la integridad física de la población. En ese momento, Condori expresó su preocupación por el valor histórico de la estructura y pidió que no se vea afectada durante la temporada de lluvias.
Sin embargo, la vulnerabilidad del puente se agravó tras la ejecución de obras de defensa ribereña. Según el juez de paz, la remoción de piedras de la base de la estructura debilitó sus cimientos. “Con maquinaria retiraron las piedras de la base del puente colonial; producto de ello y con la crecida del cauce del río, el agua ha socavado la base”, señaló.
La ORGRDS informó que el fenómeno hídrico alcanzó el límite de capacidad de los gaviones instalados en la zona y superó las medidas técnicas preventivas. Asimismo, precisó que, en cumplimiento del Plan de Monitoreo Arqueológico y la normativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura, las intervenciones se realizaron fuera de la franja de restricción de 10 metros alrededor del patrimonio, lo que limitó el radio de acción de las obras.
Pese al colapso del puente, las autoridades destacaron que la instalación de los gaviones cumplió un rol clave de mitigación, al evitar el desborde del río hacia viviendas cercanas. Actualmente, continúan las evaluaciones técnicas en coordinación con autoridades locales y sectores competentes para definir medidas inmediatas y soluciones a corto, mediano y largo plazo.
