Cusco: colapsa puente colonial de Pitumarca y desaparece en el río por crecida del caudal

Histórico puente de Pitumarca colapsa y es arrastrado por el río en Cusco. (Foto: Andina)

El puente colonial del distrito de Pitumarca, en la provincia cusqueña de Canchis, colapsó y desapareció la tarde de este sábado en las aguas del río Pitumarca, como consecuencia de la crecida del caudal y el socavamiento progresivo de su estructura, intensificados durante los últimos días por las fuertes lluvias en la zona.

