Una operación de alta precisión ejecutada por el Comando Unificado Pataz permitió la desarticulación de la organización criminal “Centurión”, dedicada a la minería ilegal armada en la región La Libertad, informó el Ejecutivo.

El operativo se desarrolló alrededor de las 00:15 horas en la bocamina Choloque, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, donde las fuerzas del orden realizaron un ingreso estratégico al interior de la mina, escenario de actividades ilegales de extracción y acopio de material aurífero.

Estado asesta duro golpe a la minería ilegal armada con operativo en bocamina de Pataz. (Foto: Captura/Canal N)

Como resultado de la intervención, se detuvo a 14 personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal y se incautó un arsenal de guerra, incluidos explosivos, lo que evidenciaría el alto nivel de amenaza que representaba esta organización para la seguridad pública, el medio ambiente y la paz social en la zona.

El portal del Ejecutivo destacó que la operación constituye un golpe contundente contra el crimen organizado, ya que la banda se dedicaba a la apropiación violenta de bocaminas, la operación armada de minería ilegal y la tenencia de materiales peligrosos.

Por su parte, el general César Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resaltó el alcance estratégico de la acción y reafirmó el compromiso del Estado de recuperar el control territorial y desarticular estructuras criminales que operan en zonas críticas del país.

Incautan armas y explosivos tras intervención a red criminal minera en La Libertad. (Foto: Captura/Canal N)

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que continuarán desplegando acciones conjuntas en Pataz y otros puntos vulnerables, como parte de una estrategia sostenida para garantizar el orden interno y proteger los recursos naturales frente a redes criminales organizadas.