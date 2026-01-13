Capturan a 14 integrantes de “Centurión” durante operativo contra minería ilegal en Pataz. (Foto: Captura/Canal N)
Redacción EC
Una operación de alta precisión ejecutada por el Comando Unificado Pataz permitió la desarticulación de la organización criminal “Centurión”, dedicada a la en la región , informó el Ejecutivo.

El operativo se desarrolló alrededor de las 00:15 horas en la bocamina Choloque, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de , donde las fuerzas del orden realizaron un ingreso estratégico al interior de la mina, escenario de actividades ilegales de extracción y acopio de material aurífero.

Estado asesta duro golpe a la minería ilegal armada con operativo en bocamina de Pataz. (Foto: Captura/Canal N)
Como resultado de la intervención, se detuvo a 14 personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal y se incautó un arsenal de guerra, incluidos explosivos, lo que evidenciaría el alto nivel de amenaza que representaba esta organización para la seguridad pública, el medio ambiente y la paz social en la zona.

El portal del Ejecutivo destacó que la operación constituye un golpe contundente contra el , ya que la banda se dedicaba a la apropiación violenta de bocaminas, la operación armada de minería ilegal y la tenencia de materiales peligrosos.

Por su parte, el general César Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resaltó el alcance estratégico de la acción y reafirmó el compromiso del Estado de recuperar el control territorial y desarticular estructuras criminales que operan en zonas críticas del país.

Incautan armas y explosivos tras intervención a red criminal minera en La Libertad. (Foto: Captura/Canal N)
Las y la Policía Nacional anunciaron que continuarán desplegando acciones conjuntas en Pataz y otros puntos vulnerables, como parte de una estrategia sostenida para garantizar el orden interno y proteger los recursos naturales frente a redes criminales organizadas.

