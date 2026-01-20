El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, entregó el proyecto de la obra “Reparación de Edificación en la Basílica y Catedral de Santa María – Diócesis de Chiclayo”, que cuenta con una inversión de S/ 2’407,888.46 de soles, con el objetivo conservar y poner en valor uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la región.

La actividad contó con la presencia de Monseñor Edinson Farfán Córdova, obispo de Chiclayo; la alcaldesa provincial Janet Cubas; así como autoridades civiles y militares, marcando el inicio de una intervención técnica especializada en este emblemático templo, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1986.

El proyecto, identificado con el C.U.I. N.° 2706894, tiene como finalidad la preservación estructural, arquitectónica y artística del recinto religioso. Entre las principales metas físicas se incluye el control de humedad, la conservación especializada de 20 cuadros coloniales, el montaje de esculturas de alto valor histórico, así como la restauración integral de vitrales.

Asimismo, se ejecutará la instalación de 1,600 m² de pisos interiores y 1,659 m² de pisos exteriores, además de la pintura integral de más de 7,000 m² de superficies, y la mejora de recubrimientos, garantizando la puesta en valor del monumento.

Durante su discurso, el gobernador Jorge Pérez Flores destacó que esta obra trasciende la infraestructura y se convierte en un motor de desarrollo regional. “La recuperación de nuestra Catedral es el corazón de la Ruta del Papa León, un circuito que impulsará grandes proyectos y generará bienestar para Lambayeque, posicionándonos como un referente nacional del turismo religioso”, señaló.

Por su parte, Monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova agradeció la voluntad política de las autoridades para proteger un edificio que constituye un símbolo de la fe e identidad chiclayana.

La ceremonia incluyó una paraliturgia de bendición, la firma del acta de entrega de terreno y la participación del Coro Polifónico del colegio Nuestra Señora del Rosario, en un ambiente de solemnidad y compromiso con el patrimonio cultural de la región.

