El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó un nuevo reglamento para el Servicio de Serenazgo Municipal, con el que se autoriza por primera vez el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque como parte del equipamiento oficial de los agentes municipales.
La medida forma parte del Decreto Supremo n.° 015-2025-IN, que busca modernizar y profesionalizar la labor del serenazgo, así como fortalecer su trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al avance de la delincuencia.
La norma incorpora el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque dentro del equipamiento autorizado para los serenos, junto con grilletes, bastones tonfa, escudos, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas.
Además, se establece que los agentes deberán portar cámaras corporales activas que registren sus intervenciones, con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos.
El uso de estas armas no letales estará condicionado a una capacitación certificada, evaluaciones psicológicas anuales y entrenamiento especializado, que incluirá prácticas en simuladores y polígonos.
La capacitación del personal incluirá el manejo de cámaras corporales y pistolas eléctricas, además de temas sobre ética, derechos humanos, uso progresivo y diferenciado de la fuerza y atención de emergencias.
El decreto también endurece los requisitos de ingreso al serenazgo, estableciendo que los postulantes no deben tener antecedentes penales, judiciales ni civiles, y que deberán aprobar evaluaciones físicas, psicológicas y de conocimientos básicos, que incluyan primeros auxilios y control de conflictos.
Aquellos autorizados para portar pistolas eléctricas deberán contar con una certificación adicional y no registrar sanciones o medidas restrictivas en el Renagi, sistema administrado por la Sucamec.
Con esta actualización, el Gobierno busca fortalecer la seguridad ciudadana y dotar a los serenazgos de herramientas más eficaces y supervisadas, en estrecha coordinación con la PNP.
