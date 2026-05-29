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USA1235. WASHINGTON (DC, EEUU), 28/05/2026.- Fotografía cedida por Waymo donde se aprecia su robotaxi Ojai, el primer vehículo que incorpora la sexta generación de su sistema de conducción autónoma 'Waymo Driver', según la compañía. Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, empezó este jueves las pruebas públicas de su nuevo robotaxi Ojai, un vehículo eléctrico fabricado sobre una plataforma china de Geely y diseñado específicamente para operar sin conductor, con el que la compañía busca acelerar y abaratar la expansión de su flota en Estados Unidos. EFE/ Waymo
USA1235. WASHINGTON (DC, EEUU), 28/05/2026.- Fotografía cedida por Waymo donde se aprecia su robotaxi Ojai, el primer vehículo que incorpora la sexta generación de su sistema de conducción autónoma 'Waymo Driver', según la compañía. Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, empezó este jueves las pruebas públicas de su nuevo robotaxi Ojai, un vehículo eléctrico fabricado sobre una plataforma china de Geely y diseñado específicamente para operar sin conductor, con el que la compañía busca acelerar y abaratar la expansión de su flota en Estados Unidos. EFE/ Waymo
/ Waymo
Por Agencia EFE

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, empezó este jueves las pruebas públicas de su nuevo robotaxi Ojai, un vehículo eléctrico fabricado sobre una plataforma china de Geely y diseñado específicamente para operar sin conductor, con el que la compañía busca acelerar y abaratar la expansión de su flota en Estados Unidos.

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