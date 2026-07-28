En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, donde se conmemora los 205 años de Independencia peruana, la ciudad de Tingo María fue escenario de un pintoresco homenaje cívico al desplegarse una monumental bandera blanquirroja sobre las aguas del río Huallaga.
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