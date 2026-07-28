En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, donde se conmemora los 205 años de Independencia peruana, la ciudad de Tingo María fue escenario de un pintoresco homenaje cívico al desplegarse una monumental bandera blanquirroja sobre las aguas del río Huallaga.

La jornada festiva arrancó en el centro poblado de Bella (Mariano Dámaso Beraún) con una caravana de motociclistas vestidos de rojo y blanco. El recorrido avanzó por Las Cuevas de las Lechuzas y las avenidas principales hasta la Plaza de Armas, desde donde los vecinos llevaron a pie el imponente lienzo al ritmo del bombo baile y cánticos patrióticos.

El momento más emotivo se vivió en el puente Corpac, donde la bandera nacional ondeó sobre el río con la silueta de la montaña Bella Durmiente de fondo. Mientras las embarcaciones surcaban las aguas con autoridades y personajes caracterizados como José de San Martín y José Olaya, los asistentes entonaron con orgullo el Himno Nacional.

En paralelo, la ciudad de Huánuco se unió a los festejos al cubrir el histórico puente Calicanto con una gigantesca enseña nacional, reafirmando el espíritu patriótico de la región en este aniversario patrio.