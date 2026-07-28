Considerada "la más grande" del Perú, el gran pabellón nacional fue desplegado por encima de las aguas del río Huallaga en Tingo María | Foto: Panamericana TV (Captura)
Considerada "la más grande" del Perú, el gran pabellón nacional fue desplegado por encima de las aguas del río Huallaga en Tingo María | Foto: Panamericana TV (Captura)
Por Redacción EC

En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, donde se conmemora los 205 años de Independencia peruana, la ciudad de Tingo María fue escenario de un pintoresco homenaje cívico al desplegarse una monumental bandera blanquirroja sobre las aguas del río Huallaga.

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