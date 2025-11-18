Hernán Medrano Marin
La “normalización” que frena a Machu Picchu: Gremios exigen traslado de gestión de boletos del Mincul a Mincetur
En medio de un año lleno de reclamos por fallas en la venta de entradas a Machu Picchu, el bloqueo de vía férrea y una aparente mala gestión del principal destino turístico del Perú, el Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dio inicio este lunes 17 de noviembre, al proceso de reserva y venta de boletos de ingreso a la maravilla del mundo, así como al Camino Inka, para el 2026. De acuerdo con la cartera, este busca evitar la saturación generada en temporadas previas y ofrecer claridad a los visitantes.

