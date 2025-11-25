La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) obtuvo 28 meses de prisión preventiva contra Adam Lucano, conocido como El Jorobado, por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

La medida forma parte de una investigación que lo señala como el posible jefe de la organización denominada Los Sanguinarios de la Construcción.

La hipótesis fiscal, a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y sustentada en audiencia por el fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, indica que esta red delictiva estaría vinculada a casos de extorsión, usurpación de terrenos y control ilegal de obras de construcción.

Además, al investigado se le atribuyen los delitos de extorsión, homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones seguidas de muerte.

El 27 de octubre, el coronel PNP José Manuel Cruz, jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (Divincco), informó que la Policía estaba en condiciones preliminares de atribuirle a Lucano más de 25 asesinatos.

En un inicio, las pesquisas de la Dirincri lo relacionaban con 11 crímenes, pero tras allanamientos y un operativo en el sector Año Nuevo en Comas, donde se incautaron armas, municiones, celulares y otros dispositivos, la cifra se elevó a casi 30.

El pasado 1 de octubre, el Ministerio Público también dispuso la detención preliminar de 11 presuntos miembros de Los Sanguinarios de la Construcción, grupo investigado por extorsionar y atacar a dirigentes de construcción civil y transportistas en distritos como Puente Piedra, Ancón y otras zonas del norte de Lima.