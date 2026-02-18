Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhortó a las instituciones públicas y privadas a aceptar el DNI azul y amarillo que se encuentren vigentes para cualquier tipo de trámite, y precisó que su uso mantiene plena validez legal, pese a que actualmente solo se emite el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe).

A través de un pronunciamiento difundido este 18 de febrero, la entidad registral indicó que los ciudadanos que portan DNI azul vigente pueden emplearlo en trámites registrales, bancarios y civiles, así como en procesos electorales, incluidas las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales.

Añadió que la renovación al DNI electrónico solo resulta necesaria en caso se requiera la firma digital.

Respecto al DNI amarillo, correspondiente a menores de edad, Reniec detalló que el documento vigente permite realizar procesos de matrícula escolar, trámites en establecimientos de salud, viajes y gestiones notariales, entre otros procedimientos que exijan la identificación oficial.

La institución también precisó que las personas adultas mayores que cuentan con DNI azul con la anotación “no caduca” conservan la vigencia del documento para toda clase de gestiones y para ejercer su derecho al voto. En esos casos, el documento mantiene validez legal sin necesidad de actualización.

En ese contexto, Reniec instó a las entidades a recibir el DNI convencional vigente y evitar condicionamientos que limiten el acceso de los ciudadanos a servicios o trámites por la exigencia del DNI electrónico.