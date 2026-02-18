Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites. (Foto: Difusión)
Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) exhortó a las instituciones públicas y privadas a aceptar el DNI azul y amarillo que se encuentren vigentes para cualquier tipo de trámite, y precisó que su uso mantiene plena validez legal, pese a que actualmente solo se emite el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites
Lima

Reniec exhorta a entidades a aceptar DNI azul y amarillo vigentes en todos los trámites

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Senamhi: Lluvias “de ligera a extrema intensidad” se presentarán en Lima y la costa hasta el 19 de febrero
Perú

Senamhi: Lluvias “de ligera a extrema intensidad” se presentarán en Lima y la costa hasta el 19 de febrero

Corredora muere tras ser atropellada en San Isidro y familia busca a chofer que se dio a la fuga
Sucesos

Corredora muere tras ser atropellada en San Isidro y familia busca a chofer que se dio a la fuga