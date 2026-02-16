Capturan a presunto cabecilla de banda que robaba a turistas en el Centro Histórico de Lima

David Sleider García Lachi (23), alias “Chino”, sindicado como presunto cabecilla de la banda criminal “Los Saracas del Norte”, dedicada al robo y hurto agravado bajo la modalidad de “raqueteo” en el Centro Histórico. El sujeto fue detenido gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú.

Su detención se realizó este lunes 16 en el distrito del Rímac, como resultado de las acciones de seguimiento e inteligencia iniciadas tras el robo de un teléfono celular a un turista extranjero, ocurrido el 30 de enero en el jirón Conde de Superunda.

/ JULIO REAÑO / EL COMERCIO

El sistema de videovigilancia municipal permitió identificar a los presuntos implicados y al vehículo utilizado, información que fue puesta oportunamente a disposición de las Divisiones de Inteligencia y Robos de la Dirincri, facilitando las diligencias que culminaron con la intervención.

Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares reportados como sustraídos, municiones sin percutar, tarjetas SIM, tarjetas bancarias y presuntas sustancias ilícitas.

El sujeto ya había sido capturado el 30 de mayo de 2025 por delitos contra el patrimonio y tenencia ilegal de municiones. Asimismo, registra intervenciones y denuncias previas desde el año 2022 por hurto simple, arrebato de celulares a turistas, hurto de equipos móviles y un proceso por violencia contra la mujer con uso de arma de fuego, lo que evidenciaría una conducta reiterativa en actividades delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, la banda tendría como zona de acción las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima y el Damero de Pizarro, afectando principalmente a turistas y transeúntes.