Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La detención se realizó este lunes en el distrito del Rímac. Foto: MML
La detención se realizó este lunes en el distrito del Rímac. Foto: MML
Por Redacción EC

David Sleider García Lachi (23), alias “Chino”, sindicado como presunto cabecilla de la banda criminal “Los Saracas del Norte”, dedicada al robo y hurto agravado bajo la modalidad de “raqueteo” en el Centro Histórico. El sujeto fue detenido gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Capturan a presunto cabecilla de banda que robaba a turistas en el Centro Histórico de Lima
Lima

Capturan a presunto cabecilla de banda que robaba a turistas en el Centro Histórico de Lima

Huacho: video revela que tráiler realizó maniobras imprudentes poco antes de accidente
Lima

Huacho: video revela que tráiler realizó maniobras imprudentes poco antes de accidente

ATU inspecciona que movilidades del servicio de transporte escolar garanticen un servicio seguro
Lima

ATU inspecciona que movilidades del servicio de transporte escolar garanticen un servicio seguro

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función
Lima

Lima convive con seis tipos de rompemuelles fuera de norma: una trampa diaria que no ayuda a cumplir su función