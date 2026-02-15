Empresa de transporte ‘El Rápido’ paralizará operaciones desde el lunes 16 tras asesinato de conductor

La empresa de transporte Grupo Empresarial El Rápido anunció que paralizará sus operaciones desde el lunes 16 de febrero, luego del asesinato de un conductor vinculado a una de sus empresas asociadas, en un nuevo hecho de violencia contra el sector.

A través de un comunicado, la compañía expresó su “profunda preocupación por la grave situación de inseguridad que afecta a nuestro sector y pone en riesgo la vida de nuestros trabajadores y usuarios”.

En el documento, además, exige a las autoridades “una acción inmediata y eficaz para identificar y capturar a los responsables de estos actos criminales y garantizar la seguridad ciudadana”.

Balean a chofer de la línea de buses el Rápido en plena avenida 12 de octubre en San Martín de Porres. (Foto: cesar.grados@photo.gec)

La decisión se adopta tras el atentado ocurrido el sábado 14 de febrero, cuando un conductor de la empresa JC, asociada a ‘El Rápido’, fue atacado mientras realizaba su ruta habitual. El hecho se registró en la avenida 12 de Octubre, en el distrito de San Martín de Porres, cerca de la intersección con la avenida Universitaria.

La víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En su pronunciamiento, el Grupo Empresarial El Rápido informó que la paralización responde a la “falta de garantías para continuar brindando el servicio”. Asimismo, señaló que la medida se adopta “en defensa de la vida y la seguridad”.

Finalmente, la empresa reafirmó su “compromiso con la seguridad y la paz social”, en un contexto marcado por reiterados hechos de violencia contra conductores del transporte urbano.