Empresa de transporte ‘El Rápido’ paralizará operaciones desde el lunes 16 tras asesinato de conductor. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La empresa de transporte Grupo Empresarial El Rápido anunció que paralizará sus operaciones desde el lunes 16 de febrero, luego del asesinato de un conductor vinculado a una de sus empresas asociadas, en un nuevo hecho de violencia contra el sector.

Lima

Empresa de transporte ‘El Rápido’ paralizará operaciones desde el lunes 16 tras asesinato de conductor

