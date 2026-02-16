Extorsión y asesinato al transporte: empresas paran servicios en apoyo a ‘El Rápido’

Resumen

Empresas apoyaron a 'El Rápido' en protesta contra extorsiones. Foto: REGION POLICIAL LIMA-CENTRO
Por Redacción EC

Hoy, el grupo empresarial de transporte ‘El Rápido’ suspendió sus servicios en Lima Metropolitana, luego del asesinato de uno de sus conductores a manos de extorsionadores ocurrido en el distrito de San Martín de Porres, el sábado 14 de febrero, en el Día de San Valentín.

