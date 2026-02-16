Extorsión y asesinato al transporte: empresas paran servicios en apoyo a ‘El Rápido’

Hoy, el grupo empresarial de transporte ‘El Rápido’ suspendió sus servicios en Lima Metropolitana, luego del asesinato de uno de sus conductores a manos de extorsionadores ocurrido en el distrito de San Martín de Porres, el sábado 14 de febrero, en el Día de San Valentín.

La empresa indicó que la medida obedece a la falta de garantías de seguridad contra la criminalidad para continuar brindando el servicio ante la creciente ola de violencia y extorsiones que afecta al sector.

/ HUGO CUROTTO OLAECHEA

La decisión de paralizar rutas no es aislada: otras empresas de transporte en zonas como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres también suspendieron actividades tras atentados y amenazas de extorsionadores, lo que ha dejado a muchos buses sin operar y a pasajeros sin servicio.

Transportistas y gremios del sector han exigido mayor acción del gobierno y la Policía Nacional del Perú para frenar estos delitos, ya que la falta de seguridad no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino también al movimiento urbano en la capital.

/ HUGO CUROTTO OLAECHEA

Conductor detenido por PNP

Durante la manifestación en la Panamericana Norte, un conductor de la empresa fue detenido durante un operativo policial, que informó la intervención se realizó por el presunto delito de disturbios.

/ HUGO CUROTTO OLAECHEA

¿Qué otras empresas participaron en el paro?

Entre ellas figuran La 50 va Contigo, ET Guadalfo Silva y ET Pesquero, cuyos trabajadores también denuncian el incremento de la violencia criminal en sus rutas.

También las empresas Huáscar, Etupsa, Salamanca Parral y La 50 se sumaron a esta medida de protesta, en solidaridad con el sector. Exigen más presencia de las fuerzas del orden y que los dejen protestar con tranquilidad.